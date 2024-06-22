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Джанни Де Бьязи меняет имя

Футбол
Новости
22 Июня 2024 09:11
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Джанни Де Бьязи меняет имя

"Вы можете звать меня Гани Абази. Я горжусь тем, что я наполовину албанец, наполовину итальянец. Что касается футбола, я больше албанец".

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил бывший главный тренер сборной Азербайджана Джанни Де Бьязи.

Итальянский специалист рассказал о выступлении сборной Албании, где он ранее работал, на ЕВРО-2024. Де Бьязи рассказал, что болел за албанцев в матче против сборной Италии:

"Первая игра была немного сложной, так как это была дебютная игра. Албания воспользовалась первой возможностью, но не смогла сыграть против Италии так, как хотела. Возможно, сказалось давление. Но мне очень понравилась игра с Хорватией. В первом тайме было много голевых моментов. Они пропустили 2 гола за 4 минуты, но нашли в себе силы сравнять счет на последней минуте".

Отметим, что сборная Албании впервые сыграла под руководством Де Бьязи в финальной стадии ЕВРО-2016. В 2020-2023 годах он был главным тренером сборной Азербайджана.

İdman.biz

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