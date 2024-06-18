Интересное заявление о Хвиче Кварацхелии от бывшего нападающего сборной Азербайджана

«Честно говоря, с Хвичей мы эту тему не обсуждали».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил бывший игрок сборной Азербайджана Бадри Кварацхелия.

Грузинский легионер, носивший форму «Кяпаза» и «Шамкира», сделал интересные заявления о дальнейшей карьере своего сына, который сегодня дебютирует в финальной части чемпионата Европы. Он не скрыл, что Хвича покинет «Наполи»:

«Хвича уже не молод, он сам решит, что лучше для его карьеры. Я не хочу, чтобы он оставался в «Наполи». В прошлом году в клубе сменилось три тренера, и играть в такой ситуации всегда сложно. Я и его агент Мамука Джугели посоветуем более лучшее решение. Мой сын решит сам».

Бадри заявил, что большую роль в выборе Хвичи будет играть фактор Лиги чемпионов:

«Я не хочу, чтобы болельщики «Наполи» думали, что Квара намерен остаться в команде. Мы хотим уйти. Но мы ждем Хвичу до конца ЕВРО-2024. Приоритетом является команда, которая играет в Лиге чемпионов».

Отметим, что в первом матче ЕВРО-2024 Грузия встретится с Турцией. Матч начнется в 20:00.

İdman.biz