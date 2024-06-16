Из "Зиры" в "Шамахы"

"Шамахы" усилил свою команду еще одним игроком.
İdman.biz сообщает, что команда подписала контракт с Илькином Мурадовым.
Соглашение между сторонами заключено сроком на 1 год.
Отметим, что сезон-2023/2024 Илькин провел в «Зире».
İdman.biz
"Шамахы" усилил свою команду еще одним игроком.
İdman.biz сообщает, что команда подписала контракт с Илькином Мурадовым.
Соглашение между сторонами заключено сроком на 1 год.
Отметим, что сезон-2023/2024 Илькин провел в «Зире».
İdman.biz
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