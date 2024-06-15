"Джабраил" вышел в I лигу - ВИДЕО

Состоялся ответный матч плей-офф за выход в I лигу.
Как сообщает İdman.biz, "Араз Саатлы", занявший 10-е место в I лиге Азербайджана, в матче, прошедшем в Олимпийском спортивном комплексе Саатлы, принял "Джабраил", занявший второе место во II лиге.
Гости, выигравшие первый матч со счетом 2:0, выиграли и эту дуэль. В результате "Джабраил" начнет новый сезон в I лиге. "Араз Саатлы" вылетел во II лигу.
Плей-офф, ответная игра
15 июня (суббота)
17:30. "Араз Саатлы" – "Джабраил" – 1:3
Главный судья: Турал Гурбанов
Стадион ОСК Саатлы
Первая игра: 0:2
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