"Карабах" стал чемпионом, "Улдуз" завоевал бронзу - ФОТО

Завершился сезон 2023/2024 в Лиге АФФА U-13.

Как сообщает İdman.biz, на «АСКО Арене» прошли игра за третье место и финальный матч.

В матче за бронзу «Улдуз» одержал победу со счетом 2:0 над командой «Ветен» и завершил соревнования на третьем месте.

Затем в финальном матче "Карабах" обыграл "Нефтчи" со счетом 1:0 и стал чемпионом. «Нефтчи» достались серебряные медали.

По итогам игр победители первых трех мест были награждены медалями и дипломами. Также в индивидуальных номинациях были награждены футболисты трёх лиг. Награды fair-play удостоились Атанур Алиев из клуба «Амасия» Лиги АФФА U-8, Тунар Рашидзаде из «AF Group» Лиги АФФА U-9 и Саид Байрамов из клуба «Нефтчи» Лиги АФФА U-13.

Награды вручили руководитель проекта элит-тренировок Юнис Гусейнов, руководитель отдела организации детско-юношеских соревнований АФФА Юсиф Велиев и руководитель департамента массового футбола АФФА Фаррух Исмайлов.

İdman.biz