Муса Гурбанлы вернулся в "Карабах"

«Карабах» совершил второй трансфер в новом сезоне.

Как сообщает İdman.biz, в стан чемпиона Азербайджана вернулся Муса Гурбанлы.

С 22-летним форвардом подписан трехлетний контракт. Игрок, перешедший из шведского клуба «Юргорден», будет играть в «Карабахе» до лета 2027 года.

Гурбанлы начал свою профессиональную карьеру в «Карабахе». Он выступал за команду с 2019 года. Вторую часть сезона-2020/2021 форвард провёл на правах аренды в «Зире». Молодой нападающий, игравший за агдамский клуб с июня 2021 года, летом 2023 года перешел из "Карабаха" в шведский клуб.

Отметим, что в составе сборной Азербайджана Муса забил 3 гола в 14 играх.

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