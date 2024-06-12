Бывший вратарь «Карабаха» Андрей Лунев принял решение о своей дальнейшей карьере.

İdman.biz сообщает, что 32-летний российский вратарь продолжит карьеру на родине.

Андрей согласился перейти в московское «Динамо». Он присоединится к своему новому клубу в качестве свободного агента.

Лунев должен пройти медицинское обследование в ближайшие дни. Он подпишет с клубом контракт сроком 2+1 год.

Отметим, что Лунев за время выступления за "Карабах" завоевал чемпионство и кубок страны в сезоне 2023/24.

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