12 Июня 2024
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Андрей Лунев принял решение

Футбол
Новости
12 Июня 2024 10:35
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Андрей Лунев принял решение

Бывший вратарь «Карабаха» Андрей Лунев принял решение о своей дальнейшей карьере.

İdman.biz сообщает, что 32-летний российский вратарь продолжит карьеру на родине.

Андрей согласился перейти в московское «Динамо». Он присоединится к своему новому клубу в качестве свободного агента.

Лунев должен пройти медицинское обследование в ближайшие дни. Он подпишет с клубом контракт сроком 2+1 год.

Отметим, что Лунев за время выступления за "Карабах" завоевал чемпионство и кубок страны в сезоне 2023/24.

İdman.biz

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