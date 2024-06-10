11 Июня 2024
RU

Эмин Махмудов: "Хотим победить"

Футбол
Новости
10 Июня 2024 19:20
28
Эмин Махмудов: "Хотим победить"

«Нас ждет игра с хорошим соперником».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил капитан сборной Азербайджана Эмин Махмудов.

Член сборной принял участие в пресс-конференции перед товарищеским матчем со сборной Казахстана. Он рассказал, что соперник в последние годы развивается:

«Команда Казахстана хорошо играет в защите и быстро контратакует. Они хорошо развиваются в последние годы. Мы играли с ними два года назад. Хотим показать игру на том же уровне и победить. В форме сборной мы должны выходить ради победы в каждом матче. Хотим порадовать наших болельщиков победой и в завтрашнем матче».

Отметим, что игра Азербайджан-Казахстан начнется завтра в 18:00 по бакинскому времени.

İdman.biz

Новости по теме

Азербайджанский защитник будет выступать за чемпиона Албании
10 Июня 21:39
Азербайджанский футбол

Азербайджанский защитник будет выступать за чемпиона Албании

Албанский клуб выступил по этому поводу с официальным заявлением
ЕВРО-2024: Игрок "Ювентуса" исключен из состава
10 Июня 20:41
Мировой футбол

ЕВРО-2024: Игрок "Ювентуса" исключен из состава

Из команды были исключены 3 футболиста
"Карабах" подписал хорватского вратаря
10 Июня 20:12
Футбол

"Карабах" подписал хорватского вратаря

Чемпион Азербайджана «Карабах» сделал свой первый трансфер
Соперник нашей сборной обнародовал состав на ЕВРО-2024
10 Июня 20:07
Футбол

Соперник нашей сборной обнародовал состав на ЕВРО-2024

Словакия, соперник сборной Азербайджана в Лиге наций УЕФА, объявила окончательный состав на ЕВРО-2024
Ариф Асадов: "С составом есть проблемы"
10 Июня 19:06
Футбол

Ариф Асадов: "С составом есть проблемы"

"Возможны изменения в составе и стиле игры"
Роналду и его команда
10 Июня 18:00
Мировой футбол

Роналду и его команда

Лучшие в отборочном этапе

Самое читаемое

Азербайджан разгромил Армению и обыграл Косово и Кипр
8 Июня 23:18
Баскетбол

Азербайджан разгромил Армению и обыграл Косово и Кипр

Мужская сборная Азербайджана по баскетболу в формате 3x3 начала выступление в отборочном турнире Кубка Европы в Приштине (Косово)
Разгромившие армян
8 Июня 13:59
Баскетбол

Разгромившие армян

В матче первого тура квалификации он набрал 9 очков
С 11 медалями из Сараево - ФОТО
9 Июня 18:10
Дзюдо

С 11 медалями из Сараево - ФОТО

Наша сборная завоевала 3 золотые и 8 бронзовых медалей в индивидуальных соревнованиях чемпионата Европы
Имавов разбил Каннонье, ворвался в гонку за поясом и вызвал экс-чемпиона. Результаты турнира UFC on ESPN 57 - ВИДЕО
9 Июня 09:56
Другие

Имавов разбил Каннонье, ворвался в гонку за поясом и вызвал экс-чемпиона. Результаты турнира UFC on ESPN 57 - ВИДЕО

Нассурдин ждёт реванша с Шоном Стриклендом