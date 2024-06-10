Эмин Махмудов: "Хотим победить"

«Нас ждет игра с хорошим соперником».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил капитан сборной Азербайджана Эмин Махмудов.

Член сборной принял участие в пресс-конференции перед товарищеским матчем со сборной Казахстана. Он рассказал, что соперник в последние годы развивается:

«Команда Казахстана хорошо играет в защите и быстро контратакует. Они хорошо развиваются в последние годы. Мы играли с ними два года назад. Хотим показать игру на том же уровне и победить. В форме сборной мы должны выходить ради победы в каждом матче. Хотим порадовать наших болельщиков победой и в завтрашнем матче».

Отметим, что игра Азербайджан-Казахстан начнется завтра в 18:00 по бакинскому времени.

İdman.biz