Рахиль покинул лагерь сборной

В составе сборной Азербайджана, находящейся на сборах в венгерском Сомбатхее, произошло изменение.

Как сообщает İdman.biz, защитник Рахиль Мамедов покинул стан команды.

По информации АФФА, его отъезд со сборов после товарищеского матча с Албанией был заранее согласован с тренером Арифом Асадовым. Вместо него к команде присоединился другой защитник - Эльвин Бадалов, у которого проблема с визой была решена.

Отметим, что национальная сборная, проигравшая вчера Албании со счетом 1:3, через два дня встретится с Казахстаном.

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