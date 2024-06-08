Рахиль покинул лагерь сборной

В составе сборной Азербайджана, находящейся на сборах в венгерском Сомбатхее, произошло изменение.
Как сообщает İdman.biz, защитник Рахиль Мамедов покинул стан команды.
По информации АФФА, его отъезд со сборов после товарищеского матча с Албанией был заранее согласован с тренером Арифом Асадовым. Вместо него к команде присоединился другой защитник - Эльвин Бадалов, у которого проблема с визой была решена.
Отметим, что национальная сборная, проигравшая вчера Албании со счетом 1:3, через два дня встретится с Казахстаном.
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