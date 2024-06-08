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ЕВРО-2024: Албанцы отстранили вратаря после матча с нашей сборной

Футбол
Новости
8 Июня 2024 11:27
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ЕВРО-2024: Албанцы отстранили вратаря после матча с нашей сборной

Сборная Албании объявила окончательный состав на ЕВРО-2024.

Как сообщает İdman.biz, главный тренер Сильвиньо определился с составом после товарищеского матча со сборной Азербайджана.

Не примет участия в чемпионате лишь 4-й вратарь Симон Симони («Айнтрахт», Германия).

Вратари: Этрат Бериша («Эмполи», Италия), Томас Стракоша («Брентфорд», Англия), Эльхан Кастрати («Читтаделла», Италия);

Защитники: Насер Алиджи («Волунтари», Румыния), Арлинд Айети («ЧФР», Румыния), Иван Баллиу («Райо Валекано», Испания), Берат Чимшити («Аталанта», Италия), Эльсеид Хисай («Лацио», Италия), Марио Митай («Локомотив», Россия), Мараш Камбулла («Сассуоло», Италия), Адриан Исмаили («Эмполи», Италия), Энеа Михай («Фамаликан», Португалия);

Полузащитники: Амир Абраши («Грассхопперс», Швейцария), Кристиан Аслани («Интер», Италия), Недим Байрами («Сассуоло», Италия), Медон Бериша («Лечче», Италия), Клаус Гьясула («Дармштадт», Германия), Казим Лячи («Спарта», Чехия), Эрнест Мучи («Бешикташ», Турция), Ильбер Рамадани («Лечче», Италия);

Нападающие: Армандо Броя («Фулхэм», Англия), Ясир Асани («Кванджу», Южная Корея), Мирлинд Даку («Рубин», Россия), Арбер Ходжа («Динамо», Хорватия), Рэй Манай («Сивасспор», Турция), Таулант Сефери («Бани Яс» , ОАЭ).

Отметим, что в группе Б чемпионата Европы албанцы соперничают с Испанией, Италией и Хорватией. Накануне они выиграли у нашей сборной со счетом 3:1.

İdman.biz

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