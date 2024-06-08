8 Июня 2024
RU

Гол престижа от Гурбанлы и три мяча от Албании

Футбол
Новости
8 Июня 2024 00:01
49
Гол престижа от Гурбанлы и три мяча от Албании

Сборная Азербайджана по футболу уступила Албании со счетом 1:3 в товарищеском матче в венгерском Сомбатхее.

Как передает İdman.biz, матч прошел на высоких скоростях, несмотря на фактор контрольного матча.

Тот факт, что подопечные Арифа Асадова играли против финалиста чемпионата Европы, безусловно, стал событием. Однако наша команда мало в чем уступала албанцам. Скорости, перепасовки, интересные комбинации, опасные проходы по флангам, дальние удары - игра изобиловала моментами. При этом, наш коллектив пропустил быстрый гол: на 11-й минуте удар Байрами застал врасплох Шахруддина Магомедалиева, который, как показалось, запоздал с броском.

Несмотря на этот эпизод, оборона в целом справлялась с албанскими атаками. Более того, наша команда раз за разом делала вылазки к воротам соперника, а активностью на фланге выделялся Торал Байрамов, раз за разом пытавшийся снабжать острыми навесами Маира Эмрели и Рамиля Шейдаева.

В то же время, бросался в глаза игровой тонус сборных. Если Албания, находится в хороших кондициях, готовясь к финальной стадии чемпионата Европы, то у наших футболистов было всего пару тренировок перед товарищеским матчем. Естественно, это отложило свой отпечаток на игру, то даже при таком раскладе подопечные Асадова смотрелись довольно неплохо.

Конечно же, картина второго тайма оказалась не столь оптимистичной, хотя наш наставник провел аж семь замен. На поле среди прочих оказался Муса Гурбанлы, ставший впоследствии автором единственного мяча номинальных гостей. Но до того албанцы еще дважды огорчили Магомедалиева: в первом случае отбить удар Манажа помешал рикошет, а в другом эпизоде Лачи практически без помех отправил мяч в сетку.

Спас сборную от разгрома Гурбанлы, скрасив впечатление от матча. И несмотря на поражение, наши футболисты показали неплохую игру, которая может принести свои плоды в ближайшем товарищеском матче против Казахстана 11 июня.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

Новости по теме

Лунев - о своем будущем
09:29
Азербайджанский футбол

Лунев - о своем будущем

"Если позовут в "Зенит"..."
Неожиданное поражение от Англии - ВИДЕО
09:00
Мировой футбол

Неожиданное поражение от Англии - ВИДЕО

Перед ЕВРО-2024 сборные провели очередные товарищеские матчи
Варди еще год будет "лисой"
00:30
Мировой футбол

Варди еще год будет "лисой"

37-летний форвард выступает за "лис" с 2012 года
Байрами прокомментировал гол в ворота нашей сборной
7 Июня 23:54
Азербайджанский футбол

Байрами прокомментировал гол в ворота нашей сборной

"Мы продолжим так бить"
"И Муса, и Махир еще не готовы играть 90 минут"
7 Июня 23:27
Азербайджанский футбол

"И Муса, и Махир еще не готовы играть 90 минут"

"Не исключено, что Муса выйдет на поле позже в следующей игре"
Наша сборная утомила албанского вратаря
7 Июня 23:20
Азербайджанский футбол

Наша сборная утомила албанского вратаря

"Теперь мы можем готовиться к игре против Италии на ЕВРО-2024"

Самое читаемое

4 гола в матче Азербайджан - Албания - ВИДЕО
7 Июня 22:49
Азербайджанский футбол

4 гола в матче Азербайджан - Албания - ВИДЕО

Сегодня наша сборная провела очередную игру
Лучшие вратари-легионеры, которые играли в Азербайджане - РЕЙТИНГ İDMAN.BİZ
5 Июня 16:05
Азербайджанский футбол

Лучшие вратари-легионеры, которые играли в Азербайджане - РЕЙТИНГ İDMAN.BİZ

С уходом игрока "Карабаха" Андрея Лунева чемпионат Азербайджана потерял еще одного голкипера высокого уровня
Азербайджан не смог пройти в полуфинал ЕВРО - ВИДЕО
6 Июня 20:05
Азербайджанский футбол

Азербайджан не смог пройти в полуфинал ЕВРО - ВИДЕО

Продолжается чемпионат Европы по мини-футболу
Фархад Раджабли в 10-й раз стал чемпионом Европы - ФОТО
7 Июня 10:41
Дзюдо

Фархад Раджабли в 10-й раз стал чемпионом Европы - ФОТО

В первый день соревнований нашу команду среди мужчин представляли 7 спортсменов в возрастных категориях М5, М6, М7 и М