Гол престижа от Гурбанлы и три мяча от Албании

Сборная Азербайджана по футболу уступила Албании со счетом 1:3 в товарищеском матче в венгерском Сомбатхее.

Как передает İdman.biz, матч прошел на высоких скоростях, несмотря на фактор контрольного матча.

Тот факт, что подопечные Арифа Асадова играли против финалиста чемпионата Европы, безусловно, стал событием. Однако наша команда мало в чем уступала албанцам. Скорости, перепасовки, интересные комбинации, опасные проходы по флангам, дальние удары - игра изобиловала моментами. При этом, наш коллектив пропустил быстрый гол: на 11-й минуте удар Байрами застал врасплох Шахруддина Магомедалиева, который, как показалось, запоздал с броском.

Несмотря на этот эпизод, оборона в целом справлялась с албанскими атаками. Более того, наша команда раз за разом делала вылазки к воротам соперника, а активностью на фланге выделялся Торал Байрамов, раз за разом пытавшийся снабжать острыми навесами Маира Эмрели и Рамиля Шейдаева.

В то же время, бросался в глаза игровой тонус сборных. Если Албания, находится в хороших кондициях, готовясь к финальной стадии чемпионата Европы, то у наших футболистов было всего пару тренировок перед товарищеским матчем. Естественно, это отложило свой отпечаток на игру, то даже при таком раскладе подопечные Асадова смотрелись довольно неплохо.

Конечно же, картина второго тайма оказалась не столь оптимистичной, хотя наш наставник провел аж семь замен. На поле среди прочих оказался Муса Гурбанлы, ставший впоследствии автором единственного мяча номинальных гостей. Но до того албанцы еще дважды огорчили Магомедалиева: в первом случае отбить удар Манажа помешал рикошет, а в другом эпизоде Лачи практически без помех отправил мяч в сетку.

Спас сборную от разгрома Гурбанлы, скрасив впечатление от матча. И несмотря на поражение, наши футболисты показали неплохую игру, которая может принести свои плоды в ближайшем товарищеском матче против Казахстана 11 июня.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz