Махир Эмрели: "Если я забью, то посвящу гол ему"

«Мы знаем силу соперника. Перед игрой тренеры дали необходимые установки».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил нападающий сборной Азербайджана Махир Эмрели.

Приняв участие в пресс-конференции, организованной перед товарищеским матчем с Албанией, Махир отметил, что они выйдут на поле за победой:

"Мы проанализировали соперника. Постараемся победить и порадовать наш народ. Не имеет значения, это официальная игра или товарищеская. Мы выходим на поле под флагом Азербайджана. Албания - хороший соперник. В то же время увидим, в какой форме будем мы».

Эмрели подчеркнул, что выйдет на поле с высокой мотивацией, а также сказал хорошие слова в адрес Арифа Асадова:

«Несмотря на то, что сезон закончился, я голоден до игр. Потому что я долго не играл из-за травмы. Моя мотивация зашкаливает. Лучше бы этот вопрос задали Арифу Асадову. Он удовлетворен формой своих подопечных. Мы очень уважаем его. Он задает нам другую мотивацию. Потому что он как и мы - азербайджанец. Если я забью, то посвящу гол ему.

Отметим, что матч между Азербайджаном и Албанией начнется завтра в 21:00 на стадионе "Халадас Спорт Комплекс" в венгерском Сомбатхее.

İdman.biz