"Мне надоело их чемпионство!"

İdman.biz сообщает, что возглавлявший ранее бакинский "Нефтчи" сербский тренер Миодраг Божович высказался о чемпионстве «Зенита».

«Мне надоело чемпионство «Зенита»! «Динамо» было ближе к трофею в этом году. Думаю, все в России устали от «Зенита». Чтобы конкурировать с ним, другим клубам РПЛ надо делать боевитые и сильные команды. Им это никто не мешает делать!

Вы же видите, что «Динамо» и «Краснодар» были близки к чемпионству? Но я все равно не понимаю, как они упустили трофей. Наверное, у них нет такого опыта, как у «Зенита». В Питере знают, как становиться чемпионами каждый год. Их можно сравнить с «Реалом» в ЛЧ, «Баварией» в Германии или «Црвеной» в Сербии», - сказал Божович в беседе с корреспондентом Sport24.

«Зенит» выиграл чемпионат России шестой сезон подряд.

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