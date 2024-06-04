6 Июня 2024
RU

"Мне надоело их чемпионство!"

Футбол
Новости
4 Июня 2024 16:02
54
"Мне надоело их чемпионство!"

İdman.biz сообщает, что возглавлявший ранее бакинский "Нефтчи" сербский тренер Миодраг Божович высказался о чемпионстве «Зенита».

«Мне надоело чемпионство «Зенита»! «Динамо» было ближе к трофею в этом году. Думаю, все в России устали от «Зенита». Чтобы конкурировать с ним, другим клубам РПЛ надо делать боевитые и сильные команды. Им это никто не мешает делать!

Вы же видите, что «Динамо» и «Краснодар» были близки к чемпионству? Но я все равно не понимаю, как они упустили трофей. Наверное, у них нет такого опыта, как у «Зенита». В Питере знают, как становиться чемпионами каждый год. Их можно сравнить с «Реалом» в ЛЧ, «Баварией» в Германии или «Црвеной» в Сербии», - сказал Божович в беседе с корреспондентом Sport24.

«Зенит» выиграл чемпионат России шестой сезон подряд.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

298-я игра нашей сборной: победа станет юбилейной
13:41
Азербайджанский футбол

298-я игра нашей сборной: победа станет юбилейной

Наша команда сыграет в товарищеском матче с Албанией
"Чувствую себя готовым играть в сборной" - ИНТЕРВЬЮ
11:57
Азербайджанский футбол

"Чувствую себя готовым играть в сборной" - ИНТЕРВЬЮ

"Я всегда ставил перед собой цель сделать свою команду успешной и быть полезным"
Новый контракт в "Сабаиле"
11:49
Азербайджанский футбол

Новый контракт в "Сабаиле"

С 24-летним защитником был согласован контракт на один сезон
"Незнание суммы, которую предоставит АФФА, создает неопределенность"
11:30
Азербайджанский футбол

"Незнание суммы, которую предоставит АФФА, создает неопределенность"

"Контракты 90 процентов игроков команды истекли в конце сезона"
В этом рейтинге Месси третий
10:34
Мировой футбол

В этом рейтинге Месси третий

Таблицу IFFHS возглавляет Рауль
"Здесь не бывает маленьких команд"
10:05
Азербайджанский футбол

"Здесь не бывает маленьких команд"

"Я сделаю все возможное"

Самое читаемое

Победа над Италией вывела нашу сборную в плей-офф - ВИДЕО
3 Июня 20:01
Азербайджанский футбол

Победа над Италией вывела нашу сборную в плей-офф - ВИДЕО

Сборная Азербайджана по мини-футболу провела свою вторую игру на чемпионате Европы, проходящем в столице Боснии и Герцеговины Сараево
Победа Азербайджана над Францией в ФОТОграфиях
4 Июня 21:50
Азербайджанский футбол

Победа Азербайджана над Францией в ФОТОграфиях

Сборная Азербайджана по мини-футболу показала максимальный результат в групповом этапе ЧЕ
"Карабах" продлил контракт с футболистом
3 Июня 18:38
Азербайджанский футбол

"Карабах" продлил контракт с футболистом

Соглашение между 35-летним полузащитником и чемпионом Азербайджана продлено на один год
"Карабах" РАССТАЛСЯ с ним
3 Июня 18:25
Азербайджанский футбол

"Карабах" РАССТАЛСЯ с ним

Контракт нападающего, срок действия которого истек в конце сезона-2023/24, не продлен