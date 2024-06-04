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Дети шехидов встретились с президентом клуба, участником Отечественной войны - ВИДЕО - ФОТО

Футбол
Новости
4 Июня 2024 12:31
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Дети шехидов встретились с президентом клуба, участником Отечественной войны - ВИДЕО - ФОТО

Продолжается летний лагерь для детей шехидов в Габале, начатый Профессиональной футбольной лигой, Фондом «YAŞAT» и компанией «Бадамлы».

Как сообщает İdman.biz, в рамках мероприятия, проведенного согласно соглашению, заключенному 8 мая этого года, дети шехидов встретились с президентом «Габалы», чемпионом мира и Европы по карате, участником Отечественной войны Фаризом Наджафовым.

Участники проекта, посвященного Международному дню защиты детей 1 июня, встретили аплодисментами специалиста, который в тот же день отметил свой день рождения, и поздравили его.

Наджафов рассказал, что это тронуло его и выразил благодарность:

«Очень волнительно и очень почетно выступать перед детьми героев. Ваши отцы - гордость каждого из нас. Служить их детям - это честь. Я уверен, что, когда вы вырастете, будете для них достойным детьми и личностями. «Габала» не только футбольный, это спортивный клуб. У нас есть и другие виды спорта, и большинство из них находится в Баку. Для нас будет честью видеть вас в любое время в наших секциях борьбы, каратэ, бокса, тхэквондо и служить вам».

Затем дети адресовали вопросы Фаризу Наджафову и отметили, что удовлетворены полученными ответами.

Отметим, что мероприятие завершилось веселыми играми на поле спортивного клуба «Габала».

İdman.biz

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