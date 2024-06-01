1 Июня 2024
RU

Клубы, которые будут болеть за "Боруссию" и "Реал": "Карабах" и другие

Футбол
Новости
1 Июня 2024 15:17
10
Клубы, которые будут болеть за "Боруссию" и "Реал": "Карабах" и другие

Финальный матч Лиги чемпионов сегодня повлияет на судьбу не только «Реала» и «Боруссии» Дортмунд, но и еще 10 команд.

Как сообщает İdman.biz, чемпион Азербайджана "Карабах" - не единственная команда, которая сегодня определится, на каком этапе ей предстоит стартовать в самом престижном клубном турнире континента.

Победа «Реала» напрямую изменит этап, на котором предстоит играть 4 клубам. Это произойдет потому, что испанский клуб из чемпионата вышел напрямую в Лигу чемпионов.

Если «Реал» победит…

«Шахтер» начнет Лигу чемпионов не с плей-офф, а со стадии Лиги.

Загребское «Динамо» начнет Лигу чемпионов со стадии плей-офф, а не со II стадии квалификации.

«Ференцварош» и «Карабах» начнут Лигу чемпионов со второго отборочного этапа, а не с первого.

12 из 14 команд, проигравших в первом отборочном раунде Лиги чемпионов, пройдут во второй отборочный раунд Лиги конференций, а две, которые будут выбраны по жребию, пройдут в третий отборочный раунд.

«Боруссия» Дортмунд квалифицировалась из Бундеслиги в Лигу Европы. Если они останутся в самом престижном турнире континента в качестве победителей Лиги чемпионов, то в Лиге Европы произойдут изменения. Следовательно, если 4 клуба будут болеть за «Реал», то 6 команд хотят победы «Боруссии». Это напрямую затронет 6 команд. 4 из них являются возможными конкурентами «Зиры».

Если «Боруссия» победит…

«Андерлехт» начнет борьбу в стадии Лиги, а не в плей-офф Лиги Европы.

«Серветт» начнет Лигу Европы с плей-офф, а не с III стадии квалификации.

«Пафос», «Эльфсборг», «Висла» и «Пакш» начнут Лигу Европы со второго, а не с первого этапа квалификации.

Отметим, что матч между «Боруссией» и «Реалом» начнется в 23:00 по бакинскому времени.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Третий финал сильнейших
13:48
Азербайджанский футбол

Третий финал сильнейших

"Карабах" будет бороться за "Золотой дубль", а "Зира" - за первый титул
На пути к финалу: Сможет ли "Зира" пойти по их пути?
13:19
Азербайджанский футбол

На пути к финалу: Сможет ли "Зира" пойти по их пути?

Команда Рашада Садыхова выиграла 5 матчей
"На его месте я бы сделал другой выбор"
12:50
Азербайджанский футбол

"На его месте я бы сделал другой выбор"

"На этот раз будет сложнее"
"Марко Ройс, мой любимый Марко Ройс". Кого из легенд футбола жалко не меньше немца?
11:53
Мировой футбол

"Марко Ройс, мой любимый Марко Ройс". Кого из легенд футбола жалко не меньше немца?

У Ройса последний шанс на крупный трофей - надо брать финал ЛЧ
"Реал" или "Боруссия"?
11:10
Мировой футбол

"Реал" или "Боруссия"?

Сегодня состоится финальный матч Лиги Чемпионов
Тьяго Силва: "Мы побеждали "Карабах", повторить это не сложно"
10:25
Азербайджанский футбол

Тьяго Силва: "Мы побеждали "Карабах", повторить это не сложно"

"Мы знаем о силе "Карабаха" и качестве его игроков"

Самое читаемое

Яссин Бензия сделал свой выбор
30 Мая 15:56
Азербайджанский футбол

Яссин Бензия сделал свой выбор

Недаром внимание алжирца вдруг переключилось на Азию
Малик Гасанов победил японского боксера, до лицензии остался один шаг
29 Мая 18:47
Бокс

Малик Гасанов победил японского боксера, до лицензии остался один шаг

31 мая в четвертьфинале он встретится с Хосе Мануэлем Виафарой (Колумбия)
Шамиль Аскеров вышел в 1/4 финала лицензионного турнира
30 Мая 10:55
Бокс

Шамиль Аскеров вышел в 1/4 финала лицензионного турнира

В столице Таиланда Бангкоке продолжается II Всемирный олимпийский лицензионный турнир по боксу
Сборная Азербайджана повторила европейский рекорд
31 Мая 16:09
Бокс

Сборная Азербайджана повторила европейский рекорд

Мужская сборная Азербайджана по боксу завоевала четвертую лицензию на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже