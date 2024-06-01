Клубы, которые будут болеть за "Боруссию" и "Реал": "Карабах" и другие

Финальный матч Лиги чемпионов сегодня повлияет на судьбу не только «Реала» и «Боруссии» Дортмунд, но и еще 10 команд.

Как сообщает İdman.biz, чемпион Азербайджана "Карабах" - не единственная команда, которая сегодня определится, на каком этапе ей предстоит стартовать в самом престижном клубном турнире континента.

Победа «Реала» напрямую изменит этап, на котором предстоит играть 4 клубам. Это произойдет потому, что испанский клуб из чемпионата вышел напрямую в Лигу чемпионов.

Если «Реал» победит…

«Шахтер» начнет Лигу чемпионов не с плей-офф, а со стадии Лиги.

Загребское «Динамо» начнет Лигу чемпионов со стадии плей-офф, а не со II стадии квалификации.

«Ференцварош» и «Карабах» начнут Лигу чемпионов со второго отборочного этапа, а не с первого.

12 из 14 команд, проигравших в первом отборочном раунде Лиги чемпионов, пройдут во второй отборочный раунд Лиги конференций, а две, которые будут выбраны по жребию, пройдут в третий отборочный раунд.

«Боруссия» Дортмунд квалифицировалась из Бундеслиги в Лигу Европы. Если они останутся в самом престижном турнире континента в качестве победителей Лиги чемпионов, то в Лиге Европы произойдут изменения. Следовательно, если 4 клуба будут болеть за «Реал», то 6 команд хотят победы «Боруссии». Это напрямую затронет 6 команд. 4 из них являются возможными конкурентами «Зиры».

Если «Боруссия» победит…

«Андерлехт» начнет борьбу в стадии Лиги, а не в плей-офф Лиги Европы.

«Серветт» начнет Лигу Европы с плей-офф, а не с III стадии квалификации.

«Пафос», «Эльфсборг», «Висла» и «Пакш» начнут Лигу Европы со второго, а не с первого этапа квалификации.

Отметим, что матч между «Боруссией» и «Реалом» начнется в 23:00 по бакинскому времени.

İdman.biz