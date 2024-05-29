"Хотим победить Азербайджан в обеих играх"

"Впереди нас ждут 2 трудные игры с Азербайджаном".

Как сообщает İdman.biz, об этом заявила футболистка сборной Турции Биргюль Садыкоглу.

Опытный игрок команды, которая встретится с нашей сборной в Лиге Б отборочного раунда ЕВРО-2025, рассказала, что у них есть цели в плей-офф:

"Несмотря на то, что мы проиграли Швейцарии в первой игре, мы победили Венгрию. Хотим завершить оба матча с Азербайджаном без потерь очков и выйти в плей-офф".

Биргюль заявила, что верит, что трибуны стадиона "Эрзинджан" будут заполнены на игре с нашей сборной. Она подчеркнула, что надеется на рекорд посещаемости и победу в матче с Азербайджаном благодаря огромной поддержке болельщиков.

Отметим, что после 2-х туров у Азербайджана 1 очко, а у Турции 3. Первый матч между командами пройдет 31 мая в Эрзинджане, а второй – 4 июня в Баку.

İdman.biz