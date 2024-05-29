29 Мая 2024
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"Бавария" объявила нового главного тренера

Футбол
Новости
29 Мая 2024 20:05
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"Бавария" объявила нового главного тренера

«Бавария» подписала 3-летний контракт с Венсаном Компани.

Как сообщает İdman.biz, информацию об этом опубликовал официальный сайт мюнхенского клуба.

38-летний бельгийский специалист будет возглавлять команду до лета 2027 года. «Бавария» выплатит компенсацию в размере 12 миллионов евро «Бернли», который Компани тренировал.

Отметим, что он возглавлял английский клуб с 2022 года. Хотя «Бернли» под его руководством квалифицировался в английскую Премьер-лигу, по итогам сезона 2023/2024 он снова вылетел в Чемпионшип.

İdman.biz

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