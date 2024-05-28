Рахиль должен играть в Экстракласса - оценка польской прессы

Польская пресса в очередной раз оценила выступление азербайджанского футболиста Рахиля Мамедова.

İdman.biz сообщает, что пресса отметила, что наш соотечественник заслуживает в Экстракласса.

Оценивались выступления игроков ЛКС, "Руха" и "Варты", покинувших высшую лигу чемпионата Польши. Несмотря на то, что лодзинский клуб пропустил больше всего голов, Рахиль создал положительное мнение своей игрой в обороне:

"Немного рискованно включать в этот список защитника команды, пропустившей больше всего голов. Но нельзя забывать, что Рахиль во многих играх спасал ЛКС. Он сохраняет самообладание в обороне под давлением соперника и способен делать точные передачи. Тот факт, что Мамедов более динамичен, является одним из важнейших факторов для игрока задней линии.

Также было подчеркнуто что игрок сборной Азербайджана иногда рискует в обороне и допускает серьезные ошибки. Отмечалось, что 28-летний защитник способен играть в одной из команд, занимающих место в середине турнирной таблицы Экстраклассы.

Отметим, что ЛКС завершил чемпионат Польши на последнем месте с 24 очками. Рахиль, подписавший зимой с командой контракт на 1,5 года, защищал честь команды в 16 матчах. Он стал незаменимым игроком обороны.

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