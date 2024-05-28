ОТВЕТ "Юргордена" "Карабаху" относительно Мусы Гурбанлы

"Юргорден" отказался продать Мусу Гурбанлы "Карабаху".

Как сообщает İdman.biz, шведская пресса сообщила, что предложение агдамского клуба не было принято.

Было заявлено, что предложение о передаче "Карабаха" в размере 2-3 миллионов шведских крон (250-300 тысяч манатов) неприемлемо. Отмечается, что "Юргорден" заплатил за трансфер Мусы 7 миллионов крон и дополнительно 3 миллиона бонусов. Спортивный директор клуба Боссе Андерсон заявил, что в этих условиях они не дадут добро на трансфер Гурбанлы. По его словам, летом азербайджанского нападающего планируют арендовать с условием трансфера.

Отметим, что Муса, перешедший в шведский клуб летом прошлого года, не смог укрепиться в команде. В этом сезоне он сыграл всего 32 минуты в двух играх.

İdman.biz