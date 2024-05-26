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Вагиф Джавадов: "Нариман Ахундзаде не блестящий футболист" - ВИДЕО

Футбол
Новости
26 Мая 2024 11:34
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Вагиф Джавадов: "Нариман Ахундзаде не блестящий футболист" - ВИДЕО

«На данный момент я не вижу яркого футболиста в чемпионате Азербайджана»

Об этом рассказал бывший футболист сборной Азербайджана Вагиф Джавадов, принявший участие в передаче "İdman Bizimlə".

Он заявил, что не видит местного футболиста, контролирующего игру в данный момент:

"Да, Нариман забил важный гол, но его нельзя назвать гениальным футболистом по его 20-минутной игре. Блестящий игрок – тот, кто может играть по 90 минут в каждом матче. Будь то в сборной или в нашем чемпионате, я не вижу местных игроков, которые играют на уровне Абдуллы Зубира, Марко Вешовича, Марко Янковича."

Айтак Сахяд
İdman.biz

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