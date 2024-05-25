Тахир Гёзал: "Моя вера в команду безгранична"

"Мы стали свидетелями еще одного великолепного сезона. Народ Азербайджана и весь мир наблюдали за идеальным «Карабахом» в Европе".

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил президент "Карабаха" Тахир Гёзал.

В своем интервью пресс-службе агдамского клуба он поздравил команду с третьим подряд по счету, и 11-м в общем зачете чемпионством. Президент клуба оценил завершающийся сезон перед последним матчем чемпионата, который пройдет завтра:

"Наша команда, выступившая в 10-й раз подряд в групповом этапе еврокубков, победила знаменитый португальский клуб «Брага» в плей-офф и была близкатоборвать серию побед «Байера», который не проигрывал никому в Европе. Главный тренер и игроки немецкого клуба неоднократно подчеркивали, что матчи с нашей командой были очень тяжелыми. После этих успехов «Карабах» в 3-й подряд стал чемпионом Премьер-лиги и оформил 11-е чемпионство в своей истории. Очередные золотые медали нашей команде будут вручены завтра. Я не смогу принять участие в церемонии награждения нашей команды в связи с важными делами. Но мое сердце будет с нашей командой. На этот раз мы завоевали золотые медали за 8 туров дотокончания чемпионата, что стало новым рекордом. Даже в Европе, в мире было очень мало команд, которые так рано завоевывали чемпионский титул. Однако успех пришел нелегко. Каждая команда пытается получить от нас очки, поскольку «Карабах» пишет историю в Европе, мотивация каждой команды против нас в чемпионате Азербайджана возрастает. Это делает нас счастливыми. Тот факт, что местные клубы пытаются создать нам конкуренцию, лучше готовит «Карабах» к Европе и способствует повышению уровня чемпионата. Пусть никто не думает, что наши соперники в Премьер-лиге слабы, наоборот, они сильны, но перед ними «Карабах», который еще сильнее и имеет европейский опыт. Все эти успехи – результат духа единства, который мы создали в «Карабахе». Начиная от руководства клуба, главного тренера до рядовых сотрудников – среди всех существует большое моральное единство. Я хотел бы поздравить своих игроков, в том числе тренерский штаб, всех, кто работает в нашем клубе, и всех наших болельщиков, чьи сердца бьются вместе с "Карабахом", с 11-м чемпионством".

Президент клуба коснулся и следующих целей:

"Полученные результаты дали повод для подъема "Карабаха" в мировых и европейских рейтингах. Наша команда находится на 48-м месте в мировом рейтинге Международной федерации футбольной истории и статистики, и за место в этом списке борются десятки тысяч клубов. После получения кубка чемпионата на родной «Азерсун Арене» нас ждет финальный матч за кубок. Я буду на этой игре. С нетерпением жду встречи. «Зира» - очень сильная команда, и Рашад Садыхов сформировал прекрасную команду. Но мы постараемся завоевать еще один титул и завершить сезон «золотым дублем». Тогда мы будем готовиться к новому сезону с большой мотивацией, большой надеждой и уверенностью. Мы будем бороться, чтобы снова защитить наш титул и установить новые достижения в Европе. На протяжении многих лет мы с гордостью носим имя Карабаха в Европе, а теперь представляем свободный Карабах благодаря великой победе азербайджанских солдат под руководством нашего президента. Мы понимаем моральное значение названия «Карабах», важность клуба для Азербайджана, и знаем, что наша миссия как футбольного клуба «Карабах» на этом не заканчивается. После этого мы должны правильно представить имя Карабаха в Европе. Для меня главное не сиюминутный успех нашего клуба, а постоянные результаты, и я безгранично верю в нашу команду».

Отметим, что после завтрашнего матча «Араз-Нахчыван» - «Карабах» агдамскому клубу будут вручены золотые медали и чемпионский трофей. Тахир Гёзал не будет участвовать в матче и церемонии награждения по личным делам.

İdman.biz