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Президента "Карабаха" не будет на церемонии награждения

Футбол
Новости
25 Мая 2024 11:19
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Президента "Карабаха" не будет на церемонии награждения

Завтра в Премьер-лиге Азербайджана завершится сезон 2023/24.

Как сообщает İdman.biz, после игры XXXVI тура «Араз-Нахчыван» - «Карабах» агдамскому клубу будут вручены золотые медали и чемпионский трофей.

Президент чемпиона Тахир Гозель не примет участия в мероприятии, которое пройдет на «Азерсун Арене». Бизнесмен не будет со своей командой на последнем матче чемпионата, поскольку участвует в важном мероприятии, организованном за пределами страны.

Отметим, что "Карабах" выиграл 11-е чемпионство в XXX туре.

İdman.biz

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