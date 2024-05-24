Чемпион Региональной лиги - "Шимал"

Определился победитель Региональной лиги АФФА.

Как сообщает İdman.biz, в решающем матче встретились команды «Шимал» и «Хайперс».

Основное и дополнительное время матча, проходившего на Шамахинском городском стадионе, завершились со счетом 1:1. «Шимал», который был точнее в серии пенальти, победил со счетом 3:1 и стал чемпионом Региональной лиги в сезоне 2023/2024. Этот результат дал хачмазскому клубу право в следующем сезоне выступать во 2-й лиге чемпионата Азербайджана.

Отметим, что «Хайперс», проигравший в финале, сыграет в матче плей-офф с «Шафой», занимающей 13-е место во 2-й лиге. Игры пройдут 29 мая и 5 июня.

İdman.biz