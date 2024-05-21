22 Мая 2024
RU

"В "Спартаке" я выходил с больным голеностопом. Потому что такой шанс выпадает раз в жизни" - ВИДЕО

Футбол
Новости
21 Мая 2024 11:17
40
"В "Спартаке" я выходил с больным голеностопом. Потому что такой шанс выпадает раз в жизни" - ВИДЕО

«Я много думаю о своей карьере, о том, чего мог бы достичь, если бы играл сейчас».

Об этом в эфире передачи «İdman Bizdə» заявил бывший футболист Нугзар Квиртия, являющийся автором популярного канала на Youtube.

Он рассказал историю о том, как едва не перешел в московский «Спартак».

«Я очень жалел, что не попал в «Спартак», наверное, плакал всю дорогу после просмотра. Играть в «Спартаке» тогда мечтал каждый мальчишка, он был флагманом. Я должен был перейти в стан москвичей из тбилисского «Динамо» и пока ехал до места назначения не мог поверить в происходящее. Я всю дорогу говорил об этом отцу, на что он отвечал: «Ты выйдешь на поле и все волнение пройдет». Но скажите это 18-летнему парню, который едет в Москву в команду, за которой накануне наблюдал в матче Лиги чемпионов.

Но мой отец был абсолютно прав. Едва выйдя на поле, я забыл, что нахожусь в «Спартаке» и просто хотел показать себя с наилучшей стороны. Но, к сожалению, в тот период я получил травму на тренировке, выходил с больным голеностопом. Потому что такой шанс выпадает раз в жизни. Но я ни о чем не жалею, потому что в тот момент я сделал все», - рассказал Квиртия.

Отметим, что Н.Квиртия был на просмотре в «Спартаке» в 2002 году.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Вратарь "Карабаха" на ЕВРО-2024
15:03
Азербайджанский футбол

Вратарь "Карабаха" на ЕВРО-2024

Вратарь включен в предварительный состав сборной Грузии на континентальное первенство
Сменился владелец "Интера"
14:49
Мировой футбол

Сменился владелец "Интера"

Долг китайского бизнесмена уже достиг 395 миллионов
ЖЕЛАНИЕ главного тренера сборной Турции на игру с Азербайджаном
13:49
Азербайджанский футбол

ЖЕЛАНИЕ главного тренера сборной Турции на игру с Азербайджаном

"Матчи против Азербайджана являются одними из самых важных игр в группе"
"Карабах" провел в Катаре 4 матча
13:19
Азербайджанский футбол

"Карабах" провел в Катаре 4 матча

Команды агдамского клуба U-15 и U-17 сыграли в матчах в рамках "Aspire Academy Friendly Series"
В продажу поступят билеты на финал Кубка Азербайджана
12:50
Азербайджанский футбол

В продажу поступят билеты на финал Кубка Азербайджана

Матч, который состоится 2 июня, начнется в 20:00
Айгюн Кязимова на матче "Карабах" - "Зира"
12:21
Азербайджанский футбол

Айгюн Кязимова на матче "Карабах" - "Зира"

Мероприятие начнется в 19:00

Самое читаемое

Фарид Гаибов: "Баку успешно примет чемпионат мира в 2025 году"
21 Мая 17:54
Азербайджанский футбол

Фарид Гаибов: "Баку успешно примет чемпионат мира в 2025 году"

"Результаты налицо"
Хидаят Гейдаров завоевал титул чемпиона мира! - ФОТО - ВИДЕО
20 Мая 19:50
Дзюдо

Хидаят Гейдаров завоевал титул чемпиона мира! - ФОТО - ВИДЕО

В Абу-Даби набирает обороты чемпионат мира по дзюдо
"Карабах" в шаге от европейского рекорда
20 Мая 17:11
Азербайджанский футбол

"Карабах" в шаге от европейского рекорда

Агдамский клуб в 14-й раз подряд забил гостям 2 и более голов
Сулейманлы обыграл армянина и вошел в Топ-13 на "Шардже Мастерс"
19 Мая 22:40
Шахматы

Сулейманлы обыграл армянина и вошел в Топ-13 на "Шардже Мастерс"

В ОАЭ продолжается турнир "Шарджа Мастерс"