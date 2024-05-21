"В "Спартаке" я выходил с больным голеностопом. Потому что такой шанс выпадает раз в жизни" - ВИДЕО

«Я много думаю о своей карьере, о том, чего мог бы достичь, если бы играл сейчас».

Об этом в эфире передачи «İdman Bizdə» заявил бывший футболист Нугзар Квиртия, являющийся автором популярного канала на Youtube.

Он рассказал историю о том, как едва не перешел в московский «Спартак».

«Я очень жалел, что не попал в «Спартак», наверное, плакал всю дорогу после просмотра. Играть в «Спартаке» тогда мечтал каждый мальчишка, он был флагманом. Я должен был перейти в стан москвичей из тбилисского «Динамо» и пока ехал до места назначения не мог поверить в происходящее. Я всю дорогу говорил об этом отцу, на что он отвечал: «Ты выйдешь на поле и все волнение пройдет». Но скажите это 18-летнему парню, который едет в Москву в команду, за которой накануне наблюдал в матче Лиги чемпионов.

Но мой отец был абсолютно прав. Едва выйдя на поле, я забыл, что нахожусь в «Спартаке» и просто хотел показать себя с наилучшей стороны. Но, к сожалению, в тот период я получил травму на тренировке, выходил с больным голеностопом. Потому что такой шанс выпадает раз в жизни. Но я ни о чем не жалею, потому что в тот момент я сделал все», - рассказал Квиртия.

Отметим, что Н.Квиртия был на просмотре в «Спартаке» в 2002 году.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz