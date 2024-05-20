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Нугзар Квиртия: "Подойти и пообщаться с Роналду было нереально" - ВИДЕО

Футбол
Новости
20 Мая 2024 12:54
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Нугзар Квиртия: "Подойти и пообщаться с Роналду было нереально" - ВИДЕО

«К сожалению, с Криштиану Роналду пообщаться не удалось, потому что на тот момент он только приехал в Саудовскую Аравию».

Об этом в эфире «İdman Bizdə» рассказал бывший футболист Нугзар Квиртия, являющийся автором популярного канала на Youtube.

Он отметил, что португальца оберегали как султана.

«Подойти к нему было нереально, не ближе чем на расстояние 5-10 метров. Общаться было запрещено, о чем нас заранее предупредили. Даже несмотря на то, что у меня имелась медиа-аккредитация. Сказали, что возможно интервью получится через пару месяцев. Но мои друзья-коллеги возвращались и ни у кого ничего не получилось. Роналду в Саудовской Аравии закрыт в плане интервью, он их дает только большим каналам и изданиям», - подчеркнул Квиртия.

Он добавил, что, играя в «Ювентусе», а тем более в «Реале» и «Манчестер Юнайтед» португалец был более открытым.

«У меня на днях выйдет передача с Нани, где он говорит о том, что Криштиану очень простой человек. Со стороны он выглядит эгоцентричным, но внутри очень добрый и отзывчивый», - добавил Квиртия.

Отметим, что Роналду выступает за «Аль-Наср».

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

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