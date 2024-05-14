Юнис Гусейнов: "Если вернут футбол в регионы, будет развитие"

«На заседании исполкома АФФА было принято за основу не нарушать спортивные принципы».

Об этом İdman.biz заявил ветеран футбола Юнис Гусейнов.

Эксперт оценил решения, принятые на заседании исполкома АФФА. Он заявил, что очень грустно, что «Габала» покинула Премьер-лигу:

«Этого не хотел бы не только я, но и все эксперты и журналисты. Потому что у них очень хорошая инфраструктура. Стадионы, базы, академии находятся на высоком уровне. Думаю, они еще 1 год поиграют в I лиге и снова вернутся в Премьер-лигу. По крайней мере, я на это надеюсь. Одно из решений - увеличение количества клубов в будущем. Я считаю, что будет лучше, если количество команд увеличится. Если вернут футбол в регионы, развитие повысится».

Гусейнов также прокомментировал решение относительно лимита легионеров:

«Лимит 7+4 остался неизменным. Через один сезон это можно изменить на 8+3. Конечно, такая ситуация пойдет на пользу клубам с большим бюджетом. Они хотят, чтобы легионеры, которых они привели, сыграли. Но если лимит 7+4 сохранится, будет лучше. Это было бы более выгодно для нашей сборной».

Отметим, что после заседания исполкома было подтверждено, что «Габала» покинет Премьер-лигу в следующем году. В новом сезоне команда, занявшая первое место в I лиге, заменит региональный клуб. На данный момент «Гарадаг Локбатан» является лидером турнира с 53 очками.

Эмин Ага

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