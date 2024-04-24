Тебриз Гасанов: «Они полностью сконцентрированы на Кубке»

«В одной полуфинальной паре Кубка страны есть клубы, которые хорошо играют в последних турах, а в другой – как раз наоборот».

Об этом Idman.biz рассказал ветеран футбола Тебриз Гасанов.

О своих ожиданиях 57-летний специалист поведал перед ответными матчами полуфинальной стадии Кубка Азербайджана. Он сказал, что сложно прогнозировать исход встречи между "Габалой" и "Зирой": "Региональный клуб проиграл с разницей всего в один мяч - 1:2. Они полностью сосредоточены на Кубке. Я бы не сказал, что это кубковая команда, но раньше им удавалось побеждать. «Габала» также имеет богатый опыт. В любом случае разницу в один мяч можно ликвидировать хорошей игрой. Я оцениваю шансы в этом противостоянии как 50/50. Это будет интересная и сложная игра».

Гасанов считает "Карабах" главным фаворитом Кубка: "Я не верю, что "Нефтчи" сможет отыграть поражение 0:4 после первой встречи. Я вижу «Карабах» в финале. Команда Гурбана Гурбанова способна завоевать Кубок. "Думаю, матч между "Габалой" и "Зирой" будет более интересным, чем матч между "Карабахом" и "Нефтчи".

Отметим, что матч между "Габалой" и "Зирой" начнется в 17:00, а матч между "Карабахом" и "Нефтчи" - в 20:00.

Эмин Ага

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