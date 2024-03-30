30 Марта 2024
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"Двойник" Пепе Рейны в Азербайджане

Футбол
Новости
30 Марта 2024 16:01
"Двойник" Пепе Рейны в Азербайджане

Выявлены вратари, проведшие самое большое количество сухих матчей в еврокубках среди азербайджанских клубов.

Как сообщает İdman.biz, абсолютный рекорд принадлежит Ибрагиму Шехичу.

Вратарь из Боснии и Герцеговины за годы игры за "Карабах" сохранил ворота на ноль в 21 еврокубковом матче. Это самый высокий показатель среди тех, кто выступал в Азербайджане.

Второе место занял еще один бывший вратарь агдамского клуба. Шахруддин Магомедалиев, который не пропускал в 13 играх.

Замыкает первую тройку Дмитрий Безотосный. Украинец, выступавший в "Габале", отстоял на ноль в 10 матчах.

Отметим, что несколько дней назад мировой рейтинг IFFHS возглавил Пепе Рейна. Он провел 79 сухих матчей в клубных турнирах мирового и континентального уровня.

Вугар Хейруллаев
İdman.biz

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