Непобедимый "Карабах": повторен европейский рекорд или второй в мире

Объявлены самые длинные серии в чемпионатах страны.

Как сообщает İdman.biz, результативный серия "Карабаха" входит в число лучших в мире.

Команда Гурбана Гурбанова в последних 5 матчах Премьер-лиги не забивает менее 3 голов. Разгромив "Габалу" 4:0, "Нефтчи" 4:1, обыграв "Зиру" и "Туран Товуз" с одинаковым счетом - 3:1, агдамцы не пощадили и "Кяпаз" - 6:1.

По количеству игр, в которых было забито три и более голов, "Карабах" на данный момент уступает лишь одной команде мира. «Альбирекс» держал соперников под голевым дождём на протяжении 7 матчей в чемпионате Малайзии.

Чемпион Азербайджана, разделивший второе место в мире, повторил рекорд АЕКа в Европе. Греческий клуб не забивает меньше трех голов в последних 5 матчах. Такая же серия имеется у малайзийского клуба «Хоум Юнайтед».

"Карабах" забил 6 голов в ворота "Кяпаза" и обошел "Спортинг". Лиссабонский клуб 4 раза подряд показывал такую результативность в Португалии.

Отметим, что "Карабах" забивал три и более голов в 13 из 28 своих игр в Премьер-лиге.

Вугар Хейруллаев

İdman.biz