"Матч с болгарами покажет, на что мы можем надеяться в будущем"

«Этот турнир будет очень полезен для нашей страны».

Об этом İdman.biz заявил главный тренер «Кяпаза» Адиль Шукуров.

Он прокомментировал матч Азербайджан-Болгария, который пройдет в рамках проекта "FIFA series-Edition 2024", впервые организованного ФИФА в Баку. Опытный специалист отметил, что в этом матче будет очевидна сила команды:

"Встреча с болгарами покажет, на что мы можем надеяться в будущем. Также в таких играх мы видим, насколько развились игроки сборной в своих клубах. По сравнению с Монголией сборная Болгарии – более сильный соперник. Хотя мы уже много лет наблюдаем упадок этой команды. Но я все равно думаю, что нас ждет интересный и хороший бой».

Отметим, что сегодня в 20:00 национальная сборная встретится с Болгарией на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz