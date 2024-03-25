В поисках первого успеха в Баку

Сегодня завершится проект "FİFA series – Edition 2024", организованный ФИФА впервые в Баку.
Как сообщает İdman.biz, второй игровой день начнется на "Liv Bona Dea Arena".
Встретятся сборные Танзании и Монголии. Команды, проигравшие три дня назад представителям Европы, постараются добиться своего первого успеха в Баку.
Отметим, что три дня назад Танзания проиграла Болгарии, а Монголия Азербайджану с одинаковым счетом - 0:1.
"FİFA series – Edition 2024"
25 марта
17:00. Танзания – Монголия
Главный судья: Эльчин Месиев (Азербайджан)
Баку. "Лив Бона Деа Арена"
İdman.biz