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В поисках первого успеха в Баку

Футбол
Новости
25 Марта 2024 10:19
В поисках первого успеха в Баку

Сегодня завершится проект "FİFA series – Edition 2024", организованный ФИФА впервые в Баку.

Как сообщает İdman.biz, второй игровой день начнется на "Liv Bona Dea Arena".

Встретятся сборные Танзании и Монголии. Команды, проигравшие три дня назад представителям Европы, постараются добиться своего первого успеха в Баку.

Отметим, что три дня назад Танзания проиграла Болгарии, а Монголия Азербайджану с одинаковым счетом - 0:1.

"FİFA series – Edition 2024"
25 марта
17:00. Танзания – Монголия
Главный судья: Эльчин Месиев (Азербайджан)
Баку. "Лив Бона Деа Арена"

İdman.biz

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