В поисках первого успеха в Баку

Сегодня завершится проект "FİFA series – Edition 2024", организованный ФИФА впервые в Баку.

Как сообщает İdman.biz, второй игровой день начнется на "Liv Bona Dea Arena".

Встретятся сборные Танзании и Монголии. Команды, проигравшие три дня назад представителям Европы, постараются добиться своего первого успеха в Баку.

Отметим, что три дня назад Танзания проиграла Болгарии, а Монголия Азербайджану с одинаковым счетом - 0:1.

"FİFA series – Edition 2024"

25 марта

17:00. Танзания – Монголия

Главный судья: Эльчин Месиев (Азербайджан)

Баку. "Лив Бона Деа Арена"

İdman.biz