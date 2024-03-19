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Болгары были награждены перед поездкой в ​​Баку

Футбол
Новости
19 Марта 2024 09:58
Болгары были награждены перед поездкой в ​​Баку

Награждены главный тренер сборной Болгарии Илиан Илиев, который приедет в Баку для участия в "Серии FIFA - Edition 2024" и его футболист Кирил Десподов.

Как сообщает İdman.biz, перед поездкой в ​​Азербайджан участники команды получили награду лучших в 2023 году.

Кирил, выступающий за ПАОК, был выбран игроком года в четвёртый раз в карьере и в третий раз подряд. В голосовании полузащитник «Лидса» Илья Груев занял второе место, а игрок «Лудогорца» Ивайло Чочев - третье. Все три игрока вошли в состав команды, которая прибудет в Баку.

Отметим, что сборная Болгарии встретится с Танзанией 22 марта и Азербайджаном - 25 марта.

İdman.biz

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