РЕШЕНИЕ АФФА относительно игр сборных

Вход на две игры, проводимые в рамках проекта «Серия FIFA - Edition 2024», который FIFA впервые организует в Баку в марте, будет бесплатным.

Об этом İdman.biz сообщили в пресс-службе АФФА.

Сообщалось, что продажу билетов на матчи, проводимые без участия нашей сборной, решено не организовывать. На матчи Болгария-Танзания, который пройдет 22 марта в 17:00, и Танзания-Монголия через три дня билеты продаваться не будут. Оба матча пройдут на «Далга Арене». Любители футбола смогут посмотреть эти матчи бесплатно.

Отметим, что билеты на игры Азербайджан-Монголия, которые состоятся 22 марта в 20:00, и игры Азербайджан-Болгария, которые состоятся 25 марта в 20:00, уже в продаже. Стоимость билетов 2, 5 и 10 манатов. VIP-билеты стоят 25 и 30 манатов.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz