Тарлан Ахмедов: "Сегодняшний матч не будет похож на встречу "Карабаха" и "Байера" в группе"

"Карабах" и "Байер" хорошо знают друг друга. Однако всегда имеют место сюрпризы". Об этом Idman.biz сказал экс-капиан сборной Азербайджана Тарлан Ахмедов.

Специалист поделился ожиданиями от матча между "Карабахом" и "Байером", который состоится в рамках 1/8 финала Лиги Европы. Он выразил уверенность, что чемпион Азербайджана хорошо сыграет против соперника: "В любом случае нас ждет хорошая игра. Команды, дошедшие до этой стадии, имеют одинаковые шансы. Хотя эти соперники встречались на групповом этапе, сегодня мы увидим совсем другую игру. Обе команды являются лидерами национального первенства. Конечно, существует огромная разница между Премьер-лигой и Бундеслигой. В обороне "Карабаха" имеются серьезные пробелы. В любом случае этот фактор осложнит игру в матче. Ошибки должны быть сведены к минимуму. Матч будет очень сложным для «Байера». Но у немцев нет сострадания и уверенности. Они сражаются до конца, независимо от того, кто соперник».

По мнению Ахмедова, отсутствие Эльвина Джафаргулиева и Жулио Ромао, которые в основном входят в "стартовые 11", неизбежно изменит план агдамского клуба:

"Мы все будем поддерживать "Карабах" и молиться за них. Независимо от результата, команда Гурбана Гурбанова уже добилась большого успеха для азербайджанского футбола. Мне бы хотелось, чтобы и другие наши команды играли в еврокубках. Надеюсь, что "Карабах" выйдет из этой игры победителем".

Отметим, что матч «Карабах» – «Байер», который пройдет сегодня на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, начнется в 21:45.

Баничичек Гусейнли

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