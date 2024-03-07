Футболист "Байера" - первый в мире

Определены игроки, совершившие наибольшее количество рывков.

Как сообщает Idman.biz, CIES объявила результаты исследования 28 сильнейших лиг мира.

Защитник «Байера» Джереми Фримпонг имеет самым высокое среднее количество рывков за матч, совершая 17,85 этих действий. Речь идет об эпизодах, в которых он движется с минимальной скоростью 10,8 км в течение не менее 0,7 секунды.

На втором месте в нападающий "Райо Вальекано" Альваро Гарсия - 16,63. Виктор Осимхен идет третьим (16.07).

Отметим, что "Байер", форму которого носит Фримпонг, в матче, который начнется сегодня в 21:45, встретится с "Карабахом".

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