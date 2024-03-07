Спордиректор «Байера»: «Карабах» заслуживает уважения»

"Карабах" – сильная команда. Они доказали это и на групповом этапе".

Как сообщает Idman.biz, об этом сообщил спортивный директор "Байера" Симон Рольфес.

Представитель немецкого клуба высказал свое мнение по поводу первого матча 1/8 финала Лиги Европы с "Карабахом", который состоится сегодня: "Карабах" заслуживает большого уважения за то, как он изменил ситуацию в свою пользу в концовке матча плей-офф с "Брагой". Наша задача — подойти к этим матчам с высокой концентрацией, чтобы в двух сложных играх выйти в 1/4 финала".

Отметим, что первый матч между "Карабахом" и "Байером" состоится сегодня, а ответный матч состоится 14 марта.

İdman.biz