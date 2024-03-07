Тебриз Гасанов: "Против "Байера" можно играть"

"Насколько нас порадовала игра с "Брагой", настолько же нас огорчила жеребьевка. О "Байере" много говорить не нужно. Все знают силу этого клуба".

Об этом Idman.biz сообщил бывший игрок "Карабаха" Тебриз Гасанов.

Он оценил матч "Карабаха" против "Байера" в 1/8 финала стадии Лиги Европы. "Байер" - команда, выигравшая Лигу Европы". Но мы можем сыграть против немцев. Наша великолепная игра в Баку на групповом этапе также вселяет в нас надежду. Если бы не пенальти на последних минутах, матч завершился бы вничью. Мы много атаковали. "Карабах" очень хорошо сыграл и подарил надежду. Я также думаю, что "Карабах" проведет хороший матч и добьется хорошего результата".

Гасанов также коснулся потерь в "Карабахе" на игру команды: "Потери серьезные. Отсутствие Эльвина Джафаргулиева вслед за Кевином Мединой повлияет на игру. В последнее время у него дела идут очень хорошо. Он - двигатель команды. Марко Янкович в последних матчах дал "Карабаху" большое преимущество. Патрик Андраде и Алексей Исаев также находятся в хорошей форме. Думаю, нас ждет интересная игра. Выйдя в 1/8 финала, "Карабах" проделал большую работу. Сейчас о нашей команде говорит вся Европа".

Отметим, что матч между "Карабахом" и "Байером" начнется в 21:45 на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова.

Эмин Ага

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