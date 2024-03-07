Звезды смотрят на красоты Баку: Виртц и его друзья перед "Пламенными башнями"

"Байер" поделился в социальных сетях коллажем сегодняшнего матча против "Карабаха" 1/8 финала Лиги Европы.

Как сообщает Idman.biz, раздел «Игровой день» немцев привлекает внимание специально подготовленной фотографией.

Трое пассажиров автобуса «Байер» остановились перед «Пламенными башнями» в Баку и вышли в город. Суперталантливый Флориан Виртц и двое его товарищей по команде исследуют красоты города.

Башни соединены веревками с флагами «Карабаха» и «Байера». На автобусе представителя Леверкузена надписи «Европейский масштаб» и «Просто человек», а также надпись «11 рабочих», что является прозвищем клуба.

Отметим, что сегодняшний матч между «Карабахом» и «Байером» начнется в 21:45.

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