Хаби Алонсо не проведет пресс-конференцию в Баку

Объявлено время пресс-конференции и открытой тренировки для представителей СМИ, которая пройдёт перед матчем между "Карабахом" и "Байером" (Германия), который пройдёт в рамках первой встречи 1/8 финала Лиги Европы.

Как сообщает Idman.biz, перед матчем 7 марта на вопросы журналистов ответят только главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов и один из игроков.

Открытая тренировка команды гостей и пресс-конференция главного тренера Хаби Алонсо в Баку не состоятся. Аналогичный шаг немецкий клуб предпринял и перед предыдущим поединком против "Карабаха" в IV туре группового этапа.

Пресс-конференция Гурбанова состоится 6 марта в 13:00 на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова. В 17:30 на «Азерсун Арене» состоится открытая тренировка для представителей СМИ (первые 15 минут).

Отметим, что матч между "Карабахом" и "Байером", который состоится 7 марта, начнется в 21:45.

İdman.biz