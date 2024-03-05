Реакция Тахира Сулейманова на свое назначение: "Предстоит проделать большую большую работу"

«Я выражаю глубокую благодарность всем, кто выдвинул мою кандидатуру, проголосовал, поддержал и внес свой вклад».

Об этом Idman.biz сообщил новый президент Бакинской федерации футбола Тахир Сулейманов.

Он заявил, что для эффективной работы необходимо обеспечить материально-техническую базу: "Это не простое дело, в этом плане нужно проделать большую работу. Идей много. Для их реализации должны быть созданы условия. Одной из самых проблемных сфер азербайджанского футбола является ситуация с детским футболом. Многие вопросы придется решать с нуля. Мы постараемся возродить проект «Звезды завтрашнего дня».

Банучичек Гусейнли

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