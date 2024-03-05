5 Марта 2024
RU

"Сабах" подписал контракт с хорватским тренером

Футбол
Новости
5 Марта 2024 11:48
"Сабах" подписал контракт с хорватским тренером

Состоялась официальное назначение нового главного тренера «Сабаха».

По информации, предоставленной Idman.biz клубом, с хорватским тренером Крунославом Рендуличем заключен контракт сроком на 1,5 года.

За свою тренерскую карьеру Рендулич работал помощником тренера в иранском «Фуладе» (2014-2016) и главной сборной этой страны (2022), а также в хорватских «Истре 1961» (2018/19), «Шибенике». (2019-2021), «Гориц» (2021-2022), был главным тренером в «Зрински» (2022-2023) в Боснии и Герцеговине.

Хорватский тренер выиграл с «Зрински» чемпионат и Кубок Боснии и Герцеговины (2022/2023), вывел этот клуб в групповой этап Лиги конференций УЕФА (2023/2024).

Отметим, что предыдущий главный тренер "Сабаха" россиянин Мурад Мусаев подал в отставку 1 февраля. После его ухода со своего поста команду временно возглавил Игорь Пономарев, команду на матчи выводили и Рашад Эюбов с Русланом Гафитуллиным.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Фанаты "Аль-Айна" провоцировали Криштиану Роналду во время матча с "Аль-Насром"
13:50
Мировой футбол

Фанаты "Аль-Айна" провоцировали Криштиану Роналду во время матча с "Аль-Насром"

Состоялся первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов АФК между эмиратским "Аль-Айном" и саудовским "Аль-Насром"
Определился еще один соперник сборной Азербайджана
13:00
Футбол

Определился еще один соперник сборной Азербайджана

B этом месяце наша команда проведет два товарищеских матча
Хаби Алонсо не проведет пресс-конференцию в Баку
12:54
Футбол

Хаби Алонсо не проведет пресс-конференцию в Баку

Пресс-конференция Гурбанова состоится 6 марта в 13:00
"Нефтчи" и "Карабах" оштрафованы из-за болельщиков
12:35
Футбол

"Нефтчи" и "Карабах" оштрафованы из-за болельщиков

Состоялось заседание Дисциплинарного Комитета АФФА
Реакция Тахира Сулейманова на свое назначение: "Предстоит проделать большую большую работу"
11:51
Футбол

Реакция Тахира Сулейманова на свое назначение: "Предстоит проделать большую большую работу"

"Мы постараемся возродить проект «Звезды завтрашнего дня"
Объявлены арбитры матча "Карабах" - "Байер"
09:47
Азербайджанский футбол

Объявлены арбитры матча "Карабах" - "Байер"

Матч, который пройдет в рамках первых игр 1/8 финала Лиги Европы, отсудят представители Франции

Самое читаемое

Предложение на пост главного тренера сборной Азербайджана: "Давайте пригласим Мусаева в сборную" - ВИДЕО
3 Марта 10:27
Азербайджанский футбол

Предложение на пост главного тренера сборной Азербайджана: "Давайте пригласим Мусаева в сборную" - ВИДЕО

"Это может подтвердить и сам Махмуд Гурбанов"
Фарид Гаибов: "Мы можем проводить мероприятия в Карабахе и Ханкенди" - ВИДЕО
4 Марта 16:22
Другие

Фарид Гаибов: "Мы можем проводить мероприятия в Карабахе и Ханкенди" - ВИДЕО

"На этой спортивной неделе у нас больше мероприятий, чем за весь год"
Аншлаг на игре "Карабах" - "Байер": продано 27 тысяч билетов
2 Марта 14:43
Азербайджанский футбол

Аншлаг на игре "Карабах" - "Байер": продано 27 тысяч билетов

Хотя до встречи, которая состоится 7-го марта, осталось 5 дней, билеты уже заканчиваются
Они не сыграют с "Карабахом"
2 Марта 15:41
Футбол

Они не сыграют с "Карабахом"

Матч начнется завтра в 19:00