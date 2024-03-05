"Сабах" подписал контракт с хорватским тренером

Состоялась официальное назначение нового главного тренера «Сабаха».

По информации, предоставленной Idman.biz клубом, с хорватским тренером Крунославом Рендуличем заключен контракт сроком на 1,5 года.

За свою тренерскую карьеру Рендулич работал помощником тренера в иранском «Фуладе» (2014-2016) и главной сборной этой страны (2022), а также в хорватских «Истре 1961» (2018/19), «Шибенике». (2019-2021), «Гориц» (2021-2022), был главным тренером в «Зрински» (2022-2023) в Боснии и Герцеговине.

Хорватский тренер выиграл с «Зрински» чемпионат и Кубок Боснии и Герцеговины (2022/2023), вывел этот клуб в групповой этап Лиги конференций УЕФА (2023/2024).

Отметим, что предыдущий главный тренер "Сабаха" россиянин Мурад Мусаев подал в отставку 1 февраля. После его ухода со своего поста команду временно возглавил Игорь Пономарев, команду на матчи выводили и Рашад Эюбов с Русланом Гафитуллиным.

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