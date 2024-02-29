Азербайджанские арбитры на матчах чемпионата Европы

Азербайджанские арбитры получили назначения на международные матчи.
Как сообщает İdman.biz, рефери ФИФА Фарида Лутфалиева и помощник арбитра ФИФА Гульнура Акперзаде будут работать на встречах второго тура чемпионата Европы среди футболисток до 17 лет.
Эти матчи пройдут в Черногории. Нашим рефери предстоит судить три поединка.
11 марта
Беларусь - Андорра
Судьи: Фарида Лутфалиева, Гульнура Акперзаде, Милена Видич (Черногория)
Четвертый судья: Милиса Радулович (Черногория)
Стадион «Топоплица». Начало в 14:30
14 марта
Черногория – Андорра
Судьи: Фарида Лутфалиева, Гульнура Акперзаде, Лаура Коскинен (Финляндия)
Четвертый судья: Ифеома Кулмала (Финляндия)
Стадион «Митар Мичо Голиш». Начало в 17:00
17 марта
Черногория – Беларусь
Судьи: Пимента Оливейра Тереза Алис (Португалия), Граса Тавареш (Португалия), Гульнура Акперзаде.
Четвертый судья: Фарида Лутфалиева
Стадион «Градски Стадион Подгорица». Начало в 17:00
İdman.biz