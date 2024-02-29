29 Февраля 2024
RU

Азербайджанские арбитры на матчах чемпионата Европы

Футбол
Новости
29 Февраля 2024 16:22
Азербайджанские арбитры на матчах чемпионата Европы

Азербайджанские арбитры получили назначения на международные матчи.

Как сообщает İdman.biz, рефери ФИФА Фарида Лутфалиева и помощник арбитра ФИФА Гульнура Акперзаде будут работать на встречах второго тура чемпионата Европы среди футболисток до 17 лет.

Эти матчи пройдут в Черногории. Нашим рефери предстоит судить три поединка.

11 марта
Беларусь - Андорра
Судьи: Фарида Лутфалиева, Гульнура Акперзаде, Милена Видич (Черногория)
Четвертый судья: Милиса Радулович (Черногория)
Стадион «Топоплица». Начало в 14:30

14 марта
Черногория – Андорра
Судьи: Фарида Лутфалиева, Гульнура Акперзаде, Лаура Коскинен (Финляндия)
Четвертый судья: Ифеома Кулмала (Финляндия)
Стадион «Митар Мичо Голиш». Начало в 17:00

17 марта
Черногория – Беларусь
Судьи: Пимента Оливейра Тереза Алис (Португалия), Граса Тавареш (Португалия), Гульнура Акперзаде.
Четвертый судья: Фарида Лутфалиева
Стадион «Градски Стадион Подгорица». Начало в 17:00

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

"У меня отняли всё"
19:19
Мировой футбол

"У меня отняли всё"

Полузащитник "Ювентуса" Поль Погба прокомментировал решение о своей дисквалификации на четыре года за применение допинга
"Гурбан Гурбанов великолепен"
18:18
Азербайджанский футбол

"Гурбан Гурбанов великолепен"

"Его игровая система просто фантастическая"
Определились арбитры матча "Нефтчи" - "Карабах"
17:18
Азербайджанский футбол

Определились арбитры матча "Нефтчи" - "Карабах"

Объявлены назначения 25-го тура Премьер-лиги Азербайджана
Поля Погба дисквалифицировали на четыре года за допинг
15:53
Мировой футбол

Поля Погба дисквалифицировали на четыре года за допинг

В октябре 2023-го француз провалил сразу два теста
Определились 19 участников чемпионата мира
15:14
Мировой футбол

Определились 19 участников чемпионата мира

ФИФА объявила утвержденный формат Клубного чемпионата мира по футболу 2025 года
Вратарь "Кяпаза" в стане "Турана"
14:47
Азербайджанский футбол

Вратарь "Кяпаза" в стане "Турана"

Определился клуб, который хочет принять в свою команду голкипера "Кяпаза" Владислава Василючека

Самое читаемое

Самира Эфенди на теннисном корте - стартовал "Ulduzlu İdman" - ВИДЕО
27 Февраля 11:52
Другие

Самира Эфенди на теннисном корте - стартовал "Ulduzlu İdman" - ВИДЕО

Певица продемонстрировала свои теннисные навыки, которым занимается в свободное время
"Bellator" обнародовал полный кард турнира в Белфасте. Тофик Мусаев в списке
27 Февраля 17:48
Другие

"Bellator" обнародовал полный кард турнира в Белфасте. Тофик Мусаев в списке

Организаторы турнира чемпионской серии "Bellator", который пройдет 22 февраля в Белфасте, обнародовали полный список боев карда
Он привезет сборную Швеции в Баку
26 Февраля 20:41
Азербайджанский футбол

Он привезет сборную Швеции в Баку

Объявлено имя нового главного тренера сборной Швеции, соперника сборной Азербайджана в Лиге наций УЕФА
47-й в Европе: доход "Карабаха" превысил 10 миллионов
27 Февраля 13:37
Азербайджанский футбол

47-й в Европе: доход "Карабаха" превысил 10 миллионов

Стали известны клубы, заработавшие больше всего в текущем сезоне еврокубков