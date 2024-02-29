Азербайджанские арбитры на матчах чемпионата Европы

Азербайджанские арбитры получили назначения на международные матчи.

Как сообщает İdman.biz, рефери ФИФА Фарида Лутфалиева и помощник арбитра ФИФА Гульнура Акперзаде будут работать на встречах второго тура чемпионата Европы среди футболисток до 17 лет.

Эти матчи пройдут в Черногории. Нашим рефери предстоит судить три поединка.

11 марта

Беларусь - Андорра

Судьи: Фарида Лутфалиева, Гульнура Акперзаде, Милена Видич (Черногория)

Четвертый судья: Милиса Радулович (Черногория)

Стадион «Топоплица». Начало в 14:30

14 марта

Черногория – Андорра

Судьи: Фарида Лутфалиева, Гульнура Акперзаде, Лаура Коскинен (Финляндия)

Четвертый судья: Ифеома Кулмала (Финляндия)

Стадион «Митар Мичо Голиш». Начало в 17:00

17 марта

Черногория – Беларусь

Судьи: Пимента Оливейра Тереза Алис (Португалия), Граса Тавареш (Португалия), Гульнура Акперзаде.

Четвертый судья: Фарида Лутфалиева

Стадион «Градски Стадион Подгорица». Начало в 17:00

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