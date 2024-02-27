27 Февраля 2024
RU

Футболиста соперника нашей сборной подключили к аппарату искусственного дыхания - ПРИЧИНА

Футбол
Новости
27 Февраля 2024 17:45
Футболиста соперника нашей сборной подключили к аппарату искусственного дыхания - ПРИЧИНА

Шведский футболист Кристиан Олссон, чья сборная который будет соперником Азербайджана в Лиге наций, был найден дома без сознания.

İdman.biz сообщает, что после инцидента, произошедшего 20 февраля, 28-летнего игрока «Мидтьюлланда» сразу же подключили к аппарату искусственного дыхания в больнице.

Не исключено, что Олссон пытался совершить самоубийство. Однако представитель Дании сообщил, что футболист страдает острым заболеванием головного мозга.

Отметим, что с 2017 года Олссон сыграл за сборную Швеции 47 матчей.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Трансферный дайджест
18:46
Мировой футбол

Трансферный дайджест

Жиру еще пошумит в Европе, Осимхен наконец-то сменит клуб, а "Байер" сохранит своих лидеров
Младший брат Мбаппе может перейти в "Реал" из "ПСЖ"
16:44
Мировой футбол

Младший брат Мбаппе может перейти в "Реал" из "ПСЖ"

Этан Мбаппе выступает на позиции центрального и опорного полузащитника
У "Ливерпуля" 10 воспитанников, а у "Манчестер Сити" трое. Клубы АПЛ часто не доверяют своим школам
16:16
Мировой футбол

У "Ливерпуля" 10 воспитанников, а у "Манчестер Сити" трое. Клубы АПЛ часто не доверяют своим школам

Выпускники академии порадовали Клоппа
Определились места азербайджанских лиг в мире
15:38
Мировой футбол

Определились места азербайджанских лиг в мире

Объявлен мировой рейтинг футбольных лиг
Тренер МОИКа, оскорбивший судей, наказан
15:19
Азербайджанский футбол

Тренер МОИКа, оскорбивший судей, наказан

Виновные в событиях, произошедших по итогам матча МОИК - "Гарадаг Локбатан" I лиги чемпионата Азербайджана, наказаны
АФФА оштрафовала "Туран Товуз" за болельщиков и предупредила "Габалу"
15:01
Азербайджанский футбол

АФФА оштрафовала "Туран Товуз" за болельщиков и предупредила "Габалу"

Состоялось заседание Дисциплинарного комитета АФФА

Самое читаемое

Большой прорыв от Гурбана Гурбанова: обошел Хаби Алонсо и Окана Бурука
26 Февраля 10:55
Азербайджанский футбол

Большой прорыв от Гурбана Гурбанова: обошел Хаби Алонсо и Окана Бурука

Объявлен февральский рейтинг лучших главных тренеров мира
Нокаут на 20-й секунде - ВИДЕО
25 Февраля 09:14
Другие

Нокаут на 20-й секунде - ВИДЕО

В ночь на 24 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошёл турнир по смешанным единоборствам "PFL против Bellator"
Симонов победил на Кубке мира и и приблизился к олимпийской лицензии
24 Февраля 21:12
Гимнастика

Симонов победил на Кубке мира и и приблизился к олимпийской лицензии

Никита Симонов одержал победу на Кубке мира по спортивной гимнастике в немецком Котбусе
Он привезет сборную Швеции в Баку
26 Февраля 20:41
Азербайджанский футбол

Он привезет сборную Швеции в Баку

Объявлено имя нового главного тренера сборной Швеции, соперника сборной Азербайджана в Лиге наций УЕФА