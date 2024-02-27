Футболиста соперника нашей сборной подключили к аппарату искусственного дыхания - ПРИЧИНА

Шведский футболист Кристиан Олссон, чья сборная который будет соперником Азербайджана в Лиге наций, был найден дома без сознания.

İdman.biz сообщает, что после инцидента, произошедшего 20 февраля, 28-летнего игрока «Мидтьюлланда» сразу же подключили к аппарату искусственного дыхания в больнице.

Не исключено, что Олссон пытался совершить самоубийство. Однако представитель Дании сообщил, что футболист страдает острым заболеванием головного мозга.

Отметим, что с 2017 года Олссон сыграл за сборную Швеции 47 матчей.

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