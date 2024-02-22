Определились арбитры домашнего матча "Карабаха"

Определены даты матчей XXIV тура Премьер-лиги Азербайджана.
Как сообщает Idman.biz, об этом проинформировала пресс-служба ПФЛ.
Матчи тура начнутся завтра. В центральной игре трехдневного тура лидер чемпионата "Карабах" встретится с "Сумгаитом". Этот матч проведет Ниджат Исмаиллы.
Азербайджанская Премьер-лига
XXIV тур
23 февраля (пятница)
«Кяпаз» - «Габала»
Судьи: Раван Гамзазаде, Намиг Гусейнов, Кямран Байрамов, Джавид Джалилов
Судья-инспектор: Орхан Мамедов
Представитель АФФА: Зумруд Агаева
Габалинский городской стадион, 17:00
24 февраля (суббота)
«Туран Товуз» – «Нефтчи».
Судьи: Турал Гурбанов, Рахман Имами, Ширмамед Мамедов, Кямран Алиев
Судья-инспектор: Анар Салманов
Представитель АФФА: Азер Аскеров
Товузский городской стадион, 15:00
«Сабаил» - «Сабах».
Судьи: Рашад Ахмедов, Рахиль Рамазанов, Эйюб Ибрагимов, Рауф Джабаров
Судья-инспектор: Вусал Алиев
Представитель АФФА: Эльгиз Аббасов
«АСКО Арена», 17:30
25 февраля (воскресенье)
"Араз-Нахчыван" - "Зира"
Судьи: Рауф Аллахвердиев, Парвин Талыбов, Зохраб Аббасов, Камал Умудлу
Судья-инспектор: Иманхан Султани
Представитель АФФА: Эльчин Мамедов
«Талга Арена», 16:30
«Карабах» – «Сумгаит»
Судьи: Ниджат Исмаиллы, Теймур Теймуров, Асиман Азизли, Вугар Гасанлы
Судья-инспектор: Рамиль Диниев
Представитель АФФА: Руфат Амиров
Республиканский стадион имени Тофига Бахрамова, 19:00
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