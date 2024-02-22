22 Февраля 2024
RU

Определились арбитры домашнего матча "Карабаха"

Футбол
Новости
22 Февраля 2024 17:55
Определились арбитры домашнего матча "Карабаха"

Определены даты матчей XXIV тура Премьер-лиги Азербайджана.

Как сообщает Idman.biz, об этом проинформировала пресс-служба ПФЛ.

Матчи тура начнутся завтра. В центральной игре трехдневного тура лидер чемпионата "Карабах" встретится с "Сумгаитом". Этот матч проведет Ниджат Исмаиллы.

Азербайджанская Премьер-лига
XXIV тур
23 февраля (пятница)
«Кяпаз» - «Габала»
Судьи: Раван Гамзазаде, Намиг Гусейнов, Кямран Байрамов, Джавид Джалилов
Судья-инспектор: Орхан Мамедов
Представитель АФФА: Зумруд Агаева
Габалинский городской стадион, 17:00

24 февраля (суббота)
«Туран Товуз» – «Нефтчи».
Судьи: Турал Гурбанов, Рахман Имами, Ширмамед Мамедов, Кямран Алиев
Судья-инспектор: Анар Салманов
Представитель АФФА: Азер Аскеров
Товузский городской стадион, 15:00

«Сабаил» - «Сабах».
Судьи: Рашад Ахмедов, Рахиль Рамазанов, Эйюб Ибрагимов, Рауф Джабаров
Судья-инспектор: Вусал Алиев
Представитель АФФА: Эльгиз Аббасов
«АСКО Арена», 17:30

25 февраля (воскресенье)

"Араз-Нахчыван" - "Зира"
Судьи: Рауф Аллахвердиев, Парвин Талыбов, Зохраб Аббасов, Камал Умудлу
Судья-инспектор: Иманхан Султани
Представитель АФФА: Эльчин Мамедов
«Талга Арена», 16:30

«Карабах» – «Сумгаит»
Судьи: Ниджат Исмаиллы, Теймур Теймуров, Асиман Азизли, Вугар Гасанлы
Судья-инспектор: Рамиль Диниев
Представитель АФФА: Руфат Амиров
Республиканский стадион имени Тофига Бахрамова, 19:00

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Чалханоглу в 30 лет достиг пиковой трансферной стоимости
19:10
Мировой футбол

Чалханоглу в 30 лет достиг пиковой трансферной стоимости

Рыночная цена за хавбека на данный момент варьируется в районе € 40 млн
У "Габалы" потеря
18:41
Азербайджанский футбол

У "Габалы" потеря

Игрок, восстанавливающийся после травмы, тренировался индивидуально
Бахтияр Мусаев: "Даже если "Карабах" не будет играть, он станет чемпионом" - ВИДЕО
18:12
Футбол

Бахтияр Мусаев: "Даже если "Карабах" не будет играть, он станет чемпионом" - ВИДЕО

"Иногда создается впечатление..."
Прогноз на матч "Карабах" - "Брага" от знаменитостей
17:31
Футбол

Прогноз на матч "Карабах" - "Брага" от знаменитостей

Лишь дзюдоист Туран Байрамов прогнозирует, что поединок завершится вничью
Саша Юнисоглу: "Карабах" нужно четко защищаться и максимально использовать свои возможности"
17:25
Футбол

Саша Юнисоглу: "Карабах" нужно четко защищаться и максимально использовать свои возможности"

"Он дает относительный комфорт ведущей команде..."
УЕФА наградил представителя АФФА
17:24
Футбол

УЕФА наградил представителя АФФА

Oб этом сообщила пресс-служба ассоциации

Самое читаемое

Азербайджанский спортсмен стал чемпионом Европы - впервые спустя 12 лет - ФОТО
19 Февраля 21:26
Тяжелая атлетика

Азербайджанский спортсмен стал чемпионом Европы - впервые спустя 12 лет - ФОТО

Азербайджанский штангист выиграл чемпионат Европы, проходивший в столице Болгарии Софии
Надежное преимущество азербайджанских клубов - АНАЛИТИКА
20 Февраля 16:32
Азербайджанский футбол

Надежное преимущество азербайджанских клубов - АНАЛИТИКА

Подобный результат был зафиксирован трижды до победы "Карабаха" со счетом 4:2
Что делать "ПСЖ" после ухода Мбаппе: купить Салаха, двух нидерландцев, молодого француза и еще несколько идей
20 Февраля 21:02
Мировой футбол

Что делать "ПСЖ" после ухода Мбаппе: купить Салаха, двух нидерландцев, молодого француза и еще несколько идей

Самая затянувшаяся футбольная сага последних лет наконец-то подошла к концу
Трансферная политика "Браги": соперник "Карабаха", зарабатывающий миллионы
21 Февраля 17:37
Мировой футбол

Трансферная политика "Браги": соперник "Карабаха", зарабатывающий миллионы

Объявлен список клубов, которые больше всего заработали на трансферах