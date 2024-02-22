Определились арбитры домашнего матча "Карабаха"

Определены даты матчей XXIV тура Премьер-лиги Азербайджана.

Как сообщает Idman.biz, об этом проинформировала пресс-служба ПФЛ.

Матчи тура начнутся завтра. В центральной игре трехдневного тура лидер чемпионата "Карабах" встретится с "Сумгаитом". Этот матч проведет Ниджат Исмаиллы.

Азербайджанская Премьер-лига

XXIV тур

23 февраля (пятница)

«Кяпаз» - «Габала»

Судьи: Раван Гамзазаде, Намиг Гусейнов, Кямран Байрамов, Джавид Джалилов

Судья-инспектор: Орхан Мамедов

Представитель АФФА: Зумруд Агаева

Габалинский городской стадион, 17:00

24 февраля (суббота)

«Туран Товуз» – «Нефтчи».

Судьи: Турал Гурбанов, Рахман Имами, Ширмамед Мамедов, Кямран Алиев

Судья-инспектор: Анар Салманов

Представитель АФФА: Азер Аскеров

Товузский городской стадион, 15:00

«Сабаил» - «Сабах».

Судьи: Рашад Ахмедов, Рахиль Рамазанов, Эйюб Ибрагимов, Рауф Джабаров

Судья-инспектор: Вусал Алиев

Представитель АФФА: Эльгиз Аббасов

«АСКО Арена», 17:30

25 февраля (воскресенье)

"Араз-Нахчыван" - "Зира"

Судьи: Рауф Аллахвердиев, Парвин Талыбов, Зохраб Аббасов, Камал Умудлу

Судья-инспектор: Иманхан Султани

Представитель АФФА: Эльчин Мамедов

«Талга Арена», 16:30

«Карабах» – «Сумгаит»

Судьи: Ниджат Исмаиллы, Теймур Теймуров, Асиман Азизли, Вугар Гасанлы

Судья-инспектор: Рамиль Диниев

Представитель АФФА: Руфат Амиров

Республиканский стадион имени Тофига Бахрамова, 19:00

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