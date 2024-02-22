Филип Озобич: «Я отыграл в «Карабахе» 5 лет. Теперь все мысли с «Нефтчи»

«Во время зимнего перерыва произошла смена главного тренера. Теперь все стало лучше».

Как сообщает Idman.biz, об этом заявил футболист "Нефтчи" Филип Озобич на состоявшейся сегодня пресс-конференции.

33-летний хорватский полузащитник заявил, что новый главный тренер Миодраг Божович продуктивно начала работу: "Под его руководством наша команда будет играть лучше в следующей части сезона».

- Большая часть вашей карьеры в нашей стране связана с «Карабахом». Хотели бы вы снова сыграть в этом клубе?

- «Карабах» на выезде победил «Брагу» не случайно. Команда уже много лет хорошо выступают в Европе, показывая игру высокого уровня. Я играл там 5 лет. Теперь все мои мысли связаны с «Нефтчи».

- Что вы можете сказать о борьбе за второе место в Премьер-лиге и завоевании национального Кубка?

- ⁠У нас есть шанс выиграть Кубок Азербайджана и занять второе место в чемпионате. Это можно сделать в этом сезоне. Наша цель — побеждать во всех встречах и радовать болельщиков.

– Какую ответственность вы ощущаете, играя в «черно-белой» форме?

- Я стараюсь проявить себя в клубах, в которых играю. И я, и другие мои партнеры по команде, и тренерский штаб приложим все усилия.

Банучичек Гусейнли

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