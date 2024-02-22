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Бахрам Багирзаде: «Мне бы хотелось, чтобы и сегодня философия Гурбанова превзошла философию тренера «Браги»

Футбол
Новости
22 Февраля 2024 14:02
Бахрам Багирзаде: «Мне бы хотелось, чтобы и сегодня философия Гурбанова превзошла философию тренера «Браги»

«Я преданный болельщики футбола на протяжении уже 40 лет». Об этом Idman.biz рассказал заслуженный артист Азербайджана Бахрам Багирзаде.

Он поделился своими ожиданиями от ответного матча "Карабаха" с "Брагой" в плей-офф Лиги Европы. Багирзаде признался, что с таким нетерпением не ждал еще ни одной встречи: "Жду начала с нетерпением и большим волнением. Важна философия Гурбана Гурбанова, которого я всегда уважал. Мне бы хотелось, чтобы его философия сегодня превосходила философию португальского тренера. А еще пусть наша команда сыграет в новой стране, на новом стадионе.

Пусть они порадуют этим азербайджанских футбольных болельщиков».

Отметим, что матч между «Карабахом» и «Брагой», который пройдет на республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова, начнется сегодня в 21:45. В первом матче чемпион Азербайджана победил со счетом 4:2.

Банучичек Гусейнли
İdman.biz

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