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"Бавария" подписала марокканского полузащитника за 55 миллионов евро

Футбол
Новости
15 Июня 2026 18:55
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"Бавария" подписала марокканского полузащитника за 55 миллионов евро

Полузащитник нидерландского "ПСВ" Исмаэль Сайбари продолжит карьеру в мюнхенской "Баварии".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо, стороны достигли соглашения о трансфере 25-летнего марокканского футболиста. Сумма сделки составит 55 миллионов евро.

В настоящее время Сайбари находится в США в расположении сборной Марокко, которая участвует в чемпионате мира. Именно там он пройдет медицинское обследование, после чего подпишет контракт с немецким грандом. По информации источника, все детали перехода уже согласованы.

Воспитанник академии ПСВ выступал за основную команду клуба с 2020 года. В минувшем сезоне Эредивизи он провел 21 матч, забил 12 голов и отдал пять результативных передач.

Кроме того, в семи встречах Лиги чемпионов Сайбари отметился тремя забитыми мячами. Во всех турнирах прошлого сезона на его счету 19 голов.

İdman.Biz
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