15 Июня 2026
RU

Энцо Фернандес поставил лайк новости о возможном переходе Кукурельи в "Реал"

Футбол
Новости
15 Июня 2026 10:23
42
Энцо Фернандес поставил лайк новости о возможном переходе Кукурельи в "Реал"

Полузащитник английского "Челси" Энцо Фернандес поставил лайк публикации о возможном переходе своего одноклубника Марка Кукурельи в мадридский "Реал".

Как сообщает İdman.Biz, аргентинский футболист отреагировал в социальной сети на новость о трансфере защитника. Его действие не осталось незамеченным для болельщиков и представителей СМИ.

По имеющейся информации, "Реал Мадрид" готов заплатить "Челси" 55 миллионов евро (108 миллионов манатов) за трансфер Кукурельи. Кроме того, соглашение предусматривает бонусы в размере еще пяти миллионов евро (9,8 миллиона манатов).

Ранее также сообщалось, что мадридский клуб проявляет интерес к самому Энцо Фернандесу. Отмечалось, что футболист положительно относится к возможному переходу в "Реал".

В минувшем клубном сезоне Кукурелья провел 50 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал четыре результативные передачи. За свою карьеру испанский защитник также выступал за "Барселону", "Эспаньол", "Эйбар", "Хетафе" и "Брайтон".

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Сабах" сыграет с потенциальным соперником по Лиге чемпионов
10:42
Футбол

"Сабах" сыграет с потенциальным соперником по Лиге чемпионов

В рамках летнего сбора в Австрии азербайджанский клуб проведет товарищеский матч с румынской "Университатя"
Хедира станет помощником Жозе Моуринью в "Реале"
09:15
Мировой футбол

Хедира станет помощником Жозе Моуринью в "Реале"

Сами Хедира играл за "Реал Мадрид" с 2010 по 2015
Уругвай с опозданием прибыл на матч чемпионата мира из-за проблем с рейсом
08:15
ЧМ-2026

Уругвай с опозданием прибыл на матч чемпионата мира из-за проблем с рейсом

Уругвайская сборная задержалась с прибытием на матч чемпионата мира — 2026 с Саудовской Аравией из‑за запрета на посадку в США
Экс-футболист сборной Бразилии Жо пятый раз арестован за неуплату алиментов
07:20
Мировой футбол

Экс-футболист сборной Бразилии Жо пятый раз арестован за неуплату алиментов

Жо играл за английские "Манчестер Сити" и "Эвертон"
Вирджил ван Дейк признан лучшим игроком матча Нидерланды — Япония
03:24
Мировой футбол

Вирджил ван Дейк признан лучшим игроком матча Нидерланды — Япония

Ван Дейк забил свой 13-й гол за сборную
Романо: "Кукурелья подписал контракт с "Реалом" - ОБНОВЛЕНО
02:40
Мировой футбол

Романо: "Кукурелья подписал контракт с "Реалом" - ОБНОВЛЕНО

Рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн

Самое читаемое

"Барселона" готова заплатить 50 млн евро за игрока "ПСЖ"
13 Июня 07:19
Мировой футбол

"Барселона" готова заплатить 50 млн евро за игрока "ПСЖ"

Каталонцы нацелились на Брэдли Баркола

ЧМ-2026: Катар сыграл вничью со Швейцарией благодаря голу в добавленное время - ОБНОВЛЕНО
14 Июня 01:10
ЧМ-2026

ЧМ-2026: Катар сыграл вничью со Швейцарией благодаря голу в добавленное время - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Встреча прошла на стадионе "Сан-Франциско Бэй Эриа"

Романо: "Кукурелья подписал контракт с "Реалом" - ОБНОВЛЕНО
02:40
Мировой футбол

Романо: "Кукурелья подписал контракт с "Реалом" - ОБНОВЛЕНО

Рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн
Турция стартовала на ЧМ-2026 с поражения от Австралии
14 Июня 09:58
ЧМ-2026

Турция стартовала на ЧМ-2026 с поражения от Австралии - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Австралийцы уверенно начали турнир, забив по голу в каждом из таймов