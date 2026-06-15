Энцо Фернандес поставил лайк новости о возможном переходе Кукурельи в "Реал"

Полузащитник английского "Челси" Энцо Фернандес поставил лайк публикации о возможном переходе своего одноклубника Марка Кукурельи в мадридский "Реал".

Как сообщает İdman.Biz, аргентинский футболист отреагировал в социальной сети на новость о трансфере защитника. Его действие не осталось незамеченным для болельщиков и представителей СМИ.

По имеющейся информации, "Реал Мадрид" готов заплатить "Челси" 55 миллионов евро (108 миллионов манатов) за трансфер Кукурельи. Кроме того, соглашение предусматривает бонусы в размере еще пяти миллионов евро (9,8 миллиона манатов).

Ранее также сообщалось, что мадридский клуб проявляет интерес к самому Энцо Фернандесу. Отмечалось, что футболист положительно относится к возможному переходу в "Реал".

В минувшем клубном сезоне Кукурелья провел 50 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал четыре результативные передачи. За свою карьеру испанский защитник также выступал за "Барселону", "Эспаньол", "Эйбар", "Хетафе" и "Брайтон".