Мбаппе раскритиковали из-за личной жизни

Нападающий сборной Франции и мадридского "Реала" Килиан Мбаппе вновь оказался в центре внимания, передает İdman.Biz.

По информации Mundo Deportivo, после матча с Северной Ирландией футболист покинул расположение национальной команды и вскоре был замечен в Мадриде в компании своей предполагаемой возлюбленной - актрисы Эстер Экспосито.

Несмотря на то что Мбаппе получил официальное разрешение покинуть лагерь сборной по личным причинам, его поступок вызвал недовольство среди болельщиков. Многие считают, что форвард уделяет больше внимания личной жизни, чем обязательствам перед национальной командой.

Инцидент также активно обсуждается в социальных сетях, где пользователи разделились во мнениях относительно поведения футболиста.