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Белорусский клуб выбрал стадион в Азербайджане для матчей Лиги конференций

Футбол
Новости
8 Июня 2026 19:15
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Белорусский клуб выбрал стадион в Азербайджане для матчей Лиги конференций

Белорусский БАТЭ определился с домашней ареной на предстоящий розыгрыш Лиги конференций.

Как сообщает İdman.Biz, клуб из Борисова заявил в качестве домашнего стадиона арену имени Мехти Гусейнзаде в азербайджанском Сумгайыте, где свои матчи проводит одноименный клуб.

Жеребьевка первого квалификационного раунда Лиги конференций состоится 16 июня. Матчи этой стадии запланированы на 9 и 16 июля. БАТЭ будет находиться в числе сеяных команд.

Среди возможных соперников белорусского клуба в стартовом раунде значатся представители Уэльса, Финляндии, Албании, Черногории, Люксембурга, Андорры, Ирландии, Косово, Мальты, Исландии, Гибралтара, Казахстана, Литвы, Фарерских островов, Северной Ирландии, Эстонии, Боснии и Герцеговины, Сан-Марино, Латвии и Северной Македонии.

Таким образом, Сумгайыт в новом еврокубковом сезоне примет не только матчи азербайджанских клубов, но и встречи одного из самых титулованных клубов Беларуси

İdman.Biz
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